Manchester United-Tottenham 2–1

OLD TRAFFORD: En high five, et klapp på skuldra og så en kjapp klem. Mourinho sto og ventet på Solskjær foran innbytterbenkene på Old Trafford. Forhåndsomtalen hadde stort sett handlet om managerduoen. Mourinho var tilbake på Drømmenes teater, denne gangen måtte han sette seg på plassene reservert for bortelaget.

Solskjær fant sitt sete, vel vitende om at Uniteds sesongstart til nå var enda dårligere enn fjorårets. Da hadde Mourinho ansvaret, og han fikk sparken før jul. I en klubb på Manchester Uniteds størrelse er fire seire på 14 kamper ensbetydende med spekulasjoner om en jobb i fare. Var det portugiseren som skulle gjøre adventstiden enda surere for sin norske etterfølger?

Nei, slik ble det ikke. United-spillerne hadde tydeligvis noe de ville bevise, og fra start serverte de 30 av sine beste minutter så langt denne sesongen. De gode sjansene kom på rekke og rad, mens Tottenham, som scoret ti ganger i Mourinhos tre første kamper som sjef, så fullstendig ufarlige ut.

Det så ut til at United-fansen også ville vise noe. De var (mer) høylytte (enn vanlig) og sang for sin norske helt. Skal man kun tolke ut fra stemningen på tribunene, så ønsker de ikke et managerbytte nå.

– Det var tre utrolig viktige poeng for oss. Vi har spilt uavgjort for mange ganger denne sesongen, og vi har gitt fra oss for mange poeng i kamper vi ledet, sa Solskjær til BBC etter kampen.

Marcus Rashford scoret tidlig i begge omgangene, og med 2–1-seieren klatret United helt opp til sjetteplass på tabellen. Med tap ville de vært nummer 11, og spekulasjonene rundt treneren ville blitt mer intense.

Solskjær hadde mye ros til kveldens største helt.

– Det var hans beste kamp i min tid her. Han var moden og sterk mot gode Premier League-spillere, sier han om spilleren som har vært i klubben siden han var en liten gutt.

– Det var som om han var tilbake på lekeplassen eller spilte i hagen. Vi vil at de skal ha det gøy, sa Solskjær.

Arroganse og selvsikkerhet

Tottenhams målscorer, Dele Alli, sier at laget kanskje var for arrogante og selvsikre før kampen.

– Vi visste at vi måtte ha samme intensitet som dem. Vi tapte ikke kampen fordi de utspilte oss, men kun på grunn av innstillingen. Vi var ikke sultne nok, og vi kom for sent til hver eneste annenball, sier han til BBC.

Etter to strake 3-2-seire i ligaen fikk tapet Mourinho ned på jorden igjen.

– Vi startet både begge omgangene dårlig. Vi sov litt og vi kan ikke slippe Rashford til slik vi gjorde. Vi tok over litt mot slutten av i 1. omgang og vi burde utnyttet vår gode periode. I annen omgang klarte United å forsvare seg bedre og slapp oss ikke til så mye, sa Mourinho.

– Publikum var flotte og høflige og det er var slik jeg forventet, sa Mourinho om mottagelsen han fikk.

Rashford on fire

Kanskje var gjestenes arroganse og selvsikkerhet grunnen til at Solskjær fikk drømmestarten han ønsket, og kanskje også trengte. Det var bare spilt seks minutter da Tottenham-stopper Davinson Sánchez var passiv, og Marcus Rashford stjal ballen enkelt fra ham. Uniteds nummer 10 dro seg inn i feltet og fyrte av gårde et skudd. Det var ikke bedre enn at keeper Paulo Gazzaniga burde reddet, men selv om han fikk en hånd på ballen, så ble det mål.

Hjemmefansen var fornøyde, og ikke lenge etter runget de ulike Solskjær-sangene over Old Trafford.

Rashford hadde et nytt godt forsøk etter 17 minutter, denne gangen på et frispark fra noen og 20 meter. Det gikk imidlertid like utenfor Tottenham-målet. Fem minutter senere var Mason Greenwood, som overraskende fikk tillit fra start, enda nærmere å doble ledelsen. Denne gangen var imidlertid Gazzaniga god, og argentineren reddet.

Halvveis i omgangen var hjemmelaget så nær scoring det er mulig å komme. Rashford fikk ballen på 25 meter. Skuddet holdt verdensklasse, men traff bare tverrliggeren.

Mourinho var rasende og slo ut armene. Responsen var imidlertid to kjappe United-sjanser. Både Rashford og Jesse Lingard skjøt fra skrått hold ute til venstre, men ingen av dem lyktes.

Skremmeskudd fra Alli

Hva med Tottenham? De var svært skuffende, men da London-laget først fikk sjansen, benyttet de den skikkelig. Dele Alli hadde ryggen mot mål og var markert av Fred. Med en fantastisk førsteberøring lurte han bort brasilianeren og Ashley Young. 23-åringen har lenge vært en skygge av seg selv, men nå har han funnet formen og han kunne enkelt sette ballen inn bak David de Gea.

Målet ble ikke godkjent før videodommerne hadde finstudert bildene. Ballen traff Alli omtrent akkurat der hvor armen blir til skulder. Nye regler for sesongen sier at mål skal annulleres i alle tilfeller der ballen treffer armen, men denne gangen mente videodommerne at det var Allis skulder som sto for berøringen.

Nærmest helt ut av det blå sto det plutselig 1–1, og Solskjærs protester til fjerdedommeren var til liten nytte.

Om den første omgangen startet bra for United, så startet den andre enda bedre. Denne gangen tok det bare ett minutt før Marcus Rashford stormet inn i Spurs-feltet. En klønete Moussa Sissoko tråkket ham på tærne, og dermed var det straffe til United.

Den tok Rashford selv, og denne gangen var 22-åringen sikkerheten selv fra 11 meter.

Tottenham svarte med en sjanse fra Son Heung-min. Koreaneren dro seg fint fri foran United-målet, men Fred kastet seg ned og fikk blokkert forsøket.

Mens sjansene nærmest florerte i den første omgangen, så hørte de til sjeldenhetene i den andre. United produserte lite, men det var de som hadde ledelsen, og heldigvis for dem var de hvite draktene enda mindre kreative for anledningen.

Dermed er presset noe mindre på Uniteds norske manager. Akkurat det setter nok Solskjær pris på. Lørdag møter de Manchester City på Etihad.