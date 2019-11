Søndag skal Rosenborg kjempe for å ta tredjeplassen som kan gi ny Europa-sjanse, og må vinne hjemmekampen mot Ranheim for at det skal kunne skje.

Da er både Tore Reginiussen og Vegar Eggen Hedenstad suspendert, og trener Eirik Horneland må mønstre en fersk forsvarsfirer i skjebnekampen.