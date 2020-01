Øygarden henter Brann-spiller

Eirik Moldenes har lenge vært ansett som et lovende Brann-talent. Nå har kantspilleren skrevet under en toårskontrakt med Øygarden FK.

– Jeg ser på Øygarden som et perfekt sted for meg å utvikle meg videre. De har rykte på seg for å gi lokale talenter sjansen, og jeg føler jeg passer veldig godt inn i laget, sier Moldenes til BT.

Askøyværingen, som har hatt sin kamphverdag i tredjedivisjon for Branns andrelag, mener tiden var inne for å ta steget til et høyere nivå.

– I Øygarden skal jeg spille A-lagsfotball på et høyt nivå. Jeg tror jeg kan ta nivået i 1. divisjon, sier Moldenes, som har trent med Øygarden den siste uken.

Tidligere i vinter trente 19-åringen også med Bodø/Glimt og Åsane.

– Jeg fikk en veldig god følelse etter å ha trent med Øygarden. Det virker som en veldig fin gjeng, og jeg gleder meg til å komme ordentlig i gang, sier han.

Eirik Brekke

Kantspilleren, med erfaring fra aldersbestemte landslag, imponerte stort for Brann 2 i 2018.

Samme år debuterte han for Branns A-lag i NM-kampen mot Sandviken.

Fjorårssesongen ble mer ustabil, og preget av skader for den talentfulle askøyværingen.

Branns A-lagstrener, Lars Arne Nilsen, beskrev Moldenes slik tidligere i vinter:

– Han er god med ball, kvikk, har lavt tyngdepunkt og slår fine innlegg. Basisen er der. Så er det fysikken han må jobbe med. Når du er såpass liten som ham, må du være løpssterk og aggressiv. Han må bli tøffere og sterkere, men det er enda en som har mulighet til å bli god, som kantspiller eller kanskje som back. Også han har vært skadeutsatt.

Silje Katrine Robinson

Moldenes er en av flere nysigneringer på Ågotnes denne vinteren.

Øygarden har allerede sikret seg midtbanespilleren Mathias Dahl Abelsen (25), forsvareren Fabian Rimestad (20), kantspilleren Even Vetås (21), den erfarne 1.-divisjonskeeperen Borger Thomas (24), midtstopper Andreas van der Spa (21) og den britiske kantspilleren Kyle Spence (22).