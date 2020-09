Norge var første land som innførte likelønn. Nå følger Brasil etter.

Brasils fotballforbund opplyste onsdag at man heretter vil betale spillerne på landslagene for kvinner og menn det samme for å representere landet.

Heretter skal spillerne på Brasils kvinnelandslag i fotball få samme godtgjørelse som Neymar og hans lagkamerater på «O Selecão» når de er på landslagsoppdrag. Daniel Hakim, AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

– CBF har besluttet å jevne ut premiepenger og godtgjørelse for våre landslag for menn og kvinner, og det betyr at kvinnene heretter kommer til å tjene det samme som mennene når de er på landslagsoppdrag, sa Brasils fotballpresident Rogerio Caboclo i en uttalelse på forbundets nettsted.

Norge var i 2017 første land som innførte lik lønn for spillerne på landslagene for menn og kvinner. Siden har enkelte andre land fulgt etter.