Slik jobber andre sportssjefer: – Du må komme deg ut for å bygge nettverk

Sunnmørsposten har spurt sportssjefene Thomas Berntsen (Sarpsborg 08), Rune Soltvedt (Brann) og Inge André Olsen (Aalborg) om hva som er viktigst for å lykkes i sine klubber.

Inge André Olsen var tidligere sportssjef i Stabæk, men ble hentet til den danske klubben Aalborg tidligere i år.

– Folk må vite hvem du er og hva klubben din representerer når du er ute i forskjellige miljøer. Da jeg jobbet i Stabæk, sørget jeg alltid for å fortelle hvor mange unge og spennende spillere vi hadde. Jeg sa at den og den kommer til å slå gjennom om to-tre år, slik at klubber tidlig ble klar over våre talenter, sier Olsen.