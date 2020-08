TIL-børsen: «Måltørken må virkelig tære på selvtilliten til spissen»

Her er våre vurderinger av TIL-spillerne etter at «Gutan» tapte for første gang denne sesongen.

Grorud 2–0 TIL

I fredagens bortekamp mot Grorud jaktet TIL deres niende strake seiere i 1.