Thomas Müller nekter å være som andre stjerner: «Jeg trenger ikke smykker eller farge håret. Jeg er ingen sommerfugl.»

Thomas Müller (30) bryr seg ikke om hårsveis, dyre klokker, raske biler og tatoveringer. Han er mer opptatt av hester, hunder og barnebøker.

Thomas Müller og Bayern München lader opp til Champions League-semifinale mot Lyon onsdag kveld. Manu Fernandez, Reuters

6 minutter siden

Thomas Müller er en veldig normal person, like normal som de 50.000 andre som bærer det samme navnet i Tyskland.

Slik presenterer Bayern München-stjernen seg på sin egen hjemmeside.

Om det virkelig er 50.000 av 80 millioner tyskere som bærer kombinasjonen av de to navnene Thomas og Müller, har vi ikke klart å verifisere. Det kan være en del av fotballspillerens godlynte humor.

Men Thomas Müller er et veldig vanlig navn i Tyskland, omtrent som Ole Olsen eller Hans Hansen er i Norge.

Det som skiller Thomas Müller fra alle andre som heter Thomas Müller, er at han scoret to og la opp til to mål da Bayern München ydmyket Lionel Messis Barcelona med 8–2-seier i Champions League-kvartfinalen fredag.

Det er ikke vanlig.

Fakta Thomas Müller Født: 13 september 1989 Klubb: Bayern München Posisjon: Angrep/offensiv midtbane Høyde/vekt: 186 cm/74 kg A-landskamper Tyskland: 100 (38 mål) Meritter: VM-gull Tyskland 2014, Champions League-seier Bayern München 2013, 9 seriegull Bayern München, 10 mål for Tyskland i VM-sluttspill Vis mer

Thomas Müller jublet for to mål og to målgivende mot Barcelona sist fredag. Manu Fernandez, Reuters

Så normal at det er unormalt

Det er lite som er spektakulært ved 30-åringen fra Weilheim in Oberbayern, drøye fem mil sørvest for München.

Det blir sagt at Müller er så normal at det er unormalt til å være en fotballspiller av hans klasse. Han representerer den gjennomsnittlige tysker, han viser at helt vanlige mennesker kan få oppfylt sine drømmer.

Der andre fotballstjerner er opptatt av hår, tatoveringer, dyre klokker, raske biler, modellkjærester og svært lukrative klubbskifter, har Müller helt andre verdier.

Han har vært i Bayern München helt siden han var 10 år, og to tiår senere er det fortsatt uaktuelt å skifte klubb.

Han har ikke en eneste tatovering eller smykker.

Han giftet seg med barndomskjæresten Lisa da de begge var 19 år gamle – og de holder fortsatt sammen.

Han giftet seg med barndomskjæresten Lisa da de begge var 19 år gamle – og de holder fortsatt sammen.

Müller trives best på landet og bor på familiens hestefarm, der han og kona Lisa, som selv har vært meget habil i dressurridning, driver med hesteavl. Kona sier at mannen har mer kunnskap om hester enn fotball. Det betyr at han er veldig flink med sine firbente venner.

Ekteparet er aktive på sosiale medier og deler jevnlig bilder på sine Instagram-kontoer av både hester og hundene Micky og Murmel.

Da resten av «Die Mannschaft» ladet opp til fotball-VM i 2018, lanserte Thomas Müller en barnebok om fotball. Han ønsket at barn skulle lære mer om spillet fotball. Og han ønsket at barn skulle lære seg å lese.

Tjener 150 mill. i året

– Det har skjedd at jeg har ønsket meg en ny klokke, men droppet å kjøpe når jeg har sett prislappen. Det er ikke det at jeg ikke har hatt råd. Det er bare ikke verdt det. Jeg trenger heller ikke ha på meg smykker eller farge håret. Jeg er jo ingen sommerfugl, har Müller sagt i et intervju med Süddeutsche Zeitung.

Penger har han nok av. Ifølge Bild er Müllers nye kontrakt med Bayern München verdt nærmere 150 millioner kroner i året frem til sommeren 2023. Det anslås at fotballspilleren har en formue på over en halv milliard norske kroner.

Müller er den tyske idrettsutøveren som har størst appell på sponsormarkedet. «Vanlige folk» kan identifisere seg med Thomas Müller, derfor har han hatt lange samarbeid med giganter som Adidas og T-Mobile.

Men han sløser ikke penger for å sløse. Tyskeren er en nøktern mann.

– Hans sosiale kompetanse er like viktig som kompetansen på fotballbanen. Han er så positiv, han kommuniserer med alle. Thomas’ glede og positivitet er veldig verdifull under et langt mesterskap, er attesten fra Tysklands landslagssjef Joachim Löw, som likevel valgte å vrake Müller fra landslaget etter at han hadde spilt kamp nummer 100 i november 2018.

Det var ikke plass til ham da Löw skulle fornye laget etter fiaskoen i Russland-VM.

Men selv om Müller ikke lenger var med i fremtidsplanene, var Löw raus nok til å gi helten fra gullaget i 2014-VM kamper nok til å runde 100.

– Jo lenger jeg tenker på det, desto sintere blir jeg for måten dette er blitt håndtert på. Jeg har ingen forståelse for denne bastante, endelige beslutningen, svarte Müller.

Thomas Müller jublet for tysk seier mot Sverige i Russland-VM, men Tyskland ble slått ut i gruppespillet. MICHAEL DALDER, BILDBYRÅN

Gjør lagkameratene gode

Vi ser sjelden hælspark, driblinger, brassespark og skrudde frispark-perler.

Men bevegelige Thomas Müller er en mester i å finne rom. Bayern Münchens spiller nummer 25 er en gave til lagkameratene fordi han spiller dem gode.

Det så vi senest i Lisboa fredag kveld, i 8–2-massakren av Barcelona der Müller endte opp med bestemannspremien.

– I fotballen er det mange driblere og mange angripere som ligner på hverandre. Men hva er jeg? Jeg er en som oppsøker rom, som går rett på mål og forsøker å få ballen i mål, uavhengig av om det er med venstre, høyre eller hodet. Jeg er ikke kjent for å gjøre vakre mål, jeg får ofte høre at jeg har flaks. Men hvor mange ganger kan man egentlig ha flaks i fotball?

Thomas Müller er klar for semifinale for Bayern München. RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

Han har nok rett i det. 38 mål for Tyskland er ikke flaks. 118 seriemål for Bayern München er heller ikke flaks.

Ifølge Bavarian Football Works scorer Bayern München 34 prosent flere mål med Müller på banen, enn når han ikke spiller.

Da Bayern München mottok et rekordbud fra Manchester United på Müller i 2015, ble det avslått tvert. Han skulle ingen steder. I tyske medier ble det antydet at det kunne bli opptøyer i Münchens gater om supporterfavoritten ble solgt.

Så populær er klubbens forlengede arm ut til supporterne. Etter kamper er alltid Müller førstemann bort til de mest trofaste supporterne for å takke for støtten.

Maradonas «ballgutt»

I Bayern elsker alle Thomas.

Men det var ikke kjærlighet ved første blikk da han debuterte for Tyskland mot Argentina 3. mars 2010, noen få måneder før VM.

Etter kampen ble debutant Müller plassert på podiet ved siden av Argentina-sjef Diego Maradona. Fotballguden så til siden og ristet på hodet så arrogant som kun Maradona kan gjøre.

VM 2010: 20 år unge Thomas Müller gjør seg klar til sitt første fotball-VM i Sør-Afrika. VALERIA WITTERS / BILDBYRÅN

– Jeg er vant til å sitte alene på scenen. Og jeg vil ikke gjennomføre en pressekonferanse med en guttunge ved siden av meg, freste Argentinas landslagssjef og forlot podiet.

Da ble Maradona gjort oppmerksom på at Müller faktisk spilte kampen.

– Jeg ber om unnskyldning. Jeg trodde han var ballgutt, smalt det fra Maradona.

Fire måneder senere scoret «ballgutt» Thomas Müller da Tyskland sendte Maradonas Argentina ut av VM i kvartfinalen.

Nå vil Müller vinne Champions League. For Bayern München, for supporterne, for seg selv.

Og ikke minst for alle normale tyskere som heter Thomas Müller.

Kilder: Aftenposten arkiv, Süddeutsche Zeitung, Bavarian Football Works, Bild, Transfermarkt, CNN, ESPN