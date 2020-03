Chongs opprinnelige kontrakt med United gikk ut til sommeren, og han har vært koblet til storklubber som Barcelona, Juventus og Inter, som alle så en mulighet for å hente ham nesten gratis.

Så sent som i forrige uke skrev britiske medier at Chong hadde avslått nok et tilbud fra United, og at den nederlandske U21-landslagsspilleren kom til å velge Inter. Den overgangen ble imidlertid ikke noe av.

Dermed valgte Chong i stedet å forlenge United-kontrakten. Han kom til den engelske storklubbens akademi i 2016 og har de siste årene fått enkelte sjanser for førstelaget.

– Muligheten til å lære fra manageren, trenerapparatet og verdensklassespillerne her er fantastisk. Jeg er henrykt over å signere denne kontrakten og virkelig takknemlig for sjansen til å vise meg frem her i flere år fremover, sier han til Uniteds nettsted.

Fornøyd Solskjær

Chongs situasjon har ofte blitt sammenlignet med Paul Pogbas. Pogba forsvant gratis til Juventus i 2012 da han følte at han ikke fikk nok sjanser av daværende United-manager Alex Ferguson. Fire år senere kjøpte United ham tilbake for 105 millioner euro.

I tilfellet Chong klarte United imidlertid å beholde spilleren.

– Tahith jobber ekstremt hardt hver dag, og han blir stadig bedre. Tahith har et stort potensial. Med tanke på alderen hans, ferdighetene og arbeidsmoralen, ser vi for oss at han har en lys fremtid i Manchester United, sier Solskjær.

I Chongs nye toårskontrakt ligger også en opsjon om forlengelse i ytterligere ett år.