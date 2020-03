Glesnes fikk drømmetreff i USA - scoret på frispark fra over 30 meter

Nordmannens frisparkscoring til 2-1 bidro til et sterkt bortepoeng for hans nye lag. Philadelphia Union delte et klipp av scoringen på sin Twitter-konto og skriver at skuddet kom fra 36,5 meters hold (40 yards).

Union ledet tre ganger på bortegress, men sterke Los Angeles FC kjempet seg tilbake og utlignet alle scoringene. På slutten kunne Glesnes blitt matchvinner, men headingen hans traff tverrliggeren.

2. serierunde i MLS ble spilt i helgen, og poenget var Unions første for sesongen. I serieåpningen mot FC Dallas ble det 0-2-tap på bortebane.

Lørdag ble Ola Kamara skadd etter et kvarter da DC United tok sin første seier for sesongen. Kamaras lag vant 2-1 over Inter Miami, der David Beckham er deleier.