England – Kamerun 3–0

Norge tok seg videre til kvartfinalen i VM på bekostning av Australia lørdag kveld. I ettermiddag ble det klart hvem de norske jentenes møter.

I åttendedelsfinalen mellom England og Kamerun var det derimot alt annet enn det sportslige som havnet i begivenhetenes sentrum.

Hele fire minutter på overtid i første omgang satte Ellen White inn 2–0 til England. Da dommeren like etter blåste av til pause kokte det over for Kamerun-spillerne.

De mente nemlig at White hadde vært i offside på scoringen. Selv da VAR godkjente målet, protesterte de kamerunske spillerne og trenerapparatet.

Det er ikke bekreftet hva som utløste sinnet. Sky Sports skriver at reaksjonene kom i etterkamp av at en reprise av målet ble vist på storskjermene inne på arenaen.

Spillerne samlet seg i midtsirkelen og ga uttrykk for at de ikke ville fortsette å spille. Etter noen minutter gikk de til slutt inn i garderoben.

– Dette er helt komitime, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

PHIL NOBLE / REUTERS

Vålerenga-spiss oppløst i tårer

Og da man trodde dramatikken hadde lagt seg tok temperaturen seg nok en gang opp i starten av andre omgang.

Vålerenga-spiss Ajara Nchout trodde hun hadde redusert til 1–2. Da jubelscenene hadde lagt seg rettet kameraene seg mot dommeren.

Etter en sjekk på videodømming, viste det seg at Gabrielle Onguéné var i offside, før hun hadde lagt inn til Nchout.

Oppløst i tårer ønsket ikke Vålerenga-spissen å spille mer. På benken måtte Kamerun-trener Alain Djeumfa nærmest dytte henne inn på banen igjen.

– Vi er på ingen måte fornøyd med dømmingen. Vi blir fullstendig demoralisert etter første scoringen. Vi skjønner ingenting av hvorfor målet vårt blir annullert. Vi er på ingen måte fornøyd med avgjørelsene, sier Nchout i et intervju vist på NRK.

Like etterpå bommet Kamerun alene med Englands sisteskanse, før England gikk opp til 3–0 ved Alex Greenwood.

For å gjøre VAR-kaoset komplett måtte kampen gå hele ni minutter på overtid. Steph Houghton ble stemplet stygt og dommeren måtte bruke flere minutter for å se på VAR-skjermene. Til slutt endte det med gult kort for forseelsen.

– Dette føltes ikke ut som fotball. Jeg var at man blir bedt om å komme på TV og si at det var en god kamp, men dette var ikke en åttendedelsfinale verdig basert på oppførselen fra spillerne. Dette går ut til hele verden, sier England-manager Phil Neville ifølge BBC.

PHIL NOBLE / REUTERS

Ble spyttet på armen

Også i forkant av Englands åpningsmål ble det dramatikk.

Etter 14 minutter fikk det engelske laget et indirekte frispark fra kort hold. Da begynte plutselig Barcelona-spiller Toni Duggan å gestikulere med hendene – og det med god grunn.

Reprisene viste nemlig Kameruns Augustine Ejangue som servere en ordentlig spyttklyse retning England-spissens arm.

– Oi, det skjønner jeg ikke er veldig populært, kommenterte Lerdahl om episoden.

På det påfølgende frisparket satte Steph Houghton inn 1–0 til England.

England vant kampen 3–0. Det betyr at det engelske laget møter Norge i kvartfinalen torsdag.