Sola står fremdeles uten bortepoeng etter grusom start mot Hødd

Hødd – Sola 3–1

Sola dro til Ulsteinvik og jaktet sine første bortepoeng for sesongen når de gjestet Hødd. Sola som tok sin andre seier for sesongen forrige serierunde da Byåsen var på besøk, ville med seier mot Hødd sikre kontakt med lagene foran på tabellen.

Men Sola har slitt på bortebane denne sesongen og havnet umiddelbart under press fra hjemmelaget Hødd. Etter knappe fire minutters spill kom den første muligheten for Hødd. Tidligere Viking-spiller Robin Shroots avslutning gikk i nettveggen.

Sola tok etter hvert føringen i kampen og spilte seg til sin første sjanse etter ti minutter. Sønn av tidligere Viking-, Bryne- og Hødd-spiller Børre Meinseth, Håvard Meinseth, kom alene med keeper, men keeper fikk slått ballen ut til hjørnespark.

Etter Solas fine periode kom Hødd på en overgang. Et innlegg fra Daniel Eid fant Peter Hasund som headet Hødd i føringen etter 15. minutter. Kun to minutter senere var Hødd på farten igjen. En avslutning fra Robin Shroot fra 20 meter lurte seg forbi Lindstrand i Sola-buret og doblet ledelsen for Hødd.

Sola reduserte

Robin Shroot ble spilt gjennom på ny etter 25. minutter, men Aron Lindstrand fikk reddet avslutningsforsøket til Briten. Minutter senere var Sola farlig frempå. Et innlegg fra Markus Svela fant Johannes Hinna, men avslutning på volley ble for enkel for Hødds keeper.

Sola fortsatte å kjøre på etter de to baklengsmålene, og fikk redusert etter en drøy halvtimes spill. En corner ble stusset i mål av Remi Johansen, som skapte ny spenning i kampen. Et Sola-press mot slutten av omgangen resulterte ikke i mer enn det ene målet, og lagene tok dermed pause på stillingen 2–1 til Hødd.

Andre omgang startet litt rotete, hvor begge lag slet med å spille seg til sjanser. Den første kom etter 55 minutters spill. Markus Svela ble spilt gjennom for Sola, men avslutningen ble blokkert ut til hjørnespark.

Fakta: Hødd – Sola 3–1 (2–1) 2.divisjon Høddvoll stadion Mål: 1–0 Peter Hasund (15), 2–0 Robin Shroot (17), 2–1 Remi Johansen (33), 3–1 Robin Shroot (85) Dommer: Adrian Bjørkhaug Gjendemsjø (Tertnes Fotball) Solas lag (4-4-2): Aron Lindstrand – Andreas Rosnes, Alexander Idland, Sander Grelland, Michael Bekke – Håvard Meinseth, Olav Lilleås, Remi Johansen, Markus Svela – Johannes Hinna, Jonatan Braut Brunes.

Sola jaktet utligningen

Sola fortsatte å trykke på for å få utligningsmålet. Olav Lilleås testet skuddfoten fra drøye 30 meter, men skuddet strøk stolpen til Hødds sisteskanse. Samme mann forsøkte seg på ny fra distanse minuttet senere. Hødd-keeper Alme sto et stykke ut fra mål, men rakk tilbake og fikk slått ballen til et nytt hjørnespark.

Etter Solas trykk kom Hødd i angrep. Robin Shroots avslutning fikk Solas keeper Lindstrand imidlertid avverget.

Sola forsøkte seg på ny etter 70 minutter. Et skudd fra Jonatan Brunes førte til en retur fra Alme. Ballen falt rett i beina på Johannes Hinna som ikke maktet å overliste Hødds sisteskanse.

Innbytter Ulrik Lund forsøkte seg like etterpå, men avslutning gikk en liten meter utenfor mål for Solas del.

Vanvittig scoring punkterte kampen

Hødds andre målscorer for dagen, Robin Shroot, så seg lei av Solas trøkk og tok saken i egne føtter. Med et soloraid hvor han dro av flere Sola spillere fikk han prikket inn hjemmelagets tredje mål og avgjorde i bunn og grunn kampen med fem minutter igjen.

Sola spilte seg til en siste sjanse ved Remi Johansen, men midtbanespilleren maktet ikke å få ballen mellom stengene. I en kamp hvor Sola dominerte i store perioder måtte laget se seg slått av et effektivt hjemmelag. Likevel var kampen et steg i riktig retning for Sola som tidvis kjørte over Hødd.