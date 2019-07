Kjernen krever Bjørnebyes avgang: «Det lukter vondt i kongeriket Rosenborg for tiden»

Det har vært mye trøbbel i Rosenborg den siste tiden. Fjorårets seriemester ligger på en åttendeplass i Eliteserien, og det siste året har vært preget av mye bråk.

Onsdag ettermiddag la Rosenborgs supportergruppering Kjernen ut et innlegg på sine hjemmesider. Her angriper de sportslig leder Stig Inge Bjørnebye, og mener at han må gå av.

«Det lukter vondt i kongeriket Rosenborg for tiden. Og ikke er det så lett å finne ut hvor lukten kommer fra heller, men noe av eimen kommer i alle fall fra sportslig leders kontor. Det stinker av hvordan Bjørnebye har utøvd jobben sin. Vi antar det må være morsomt å være i en jobb hvor man kan leke seg med penger. Men når det viser seg at leken ikke bærer frukter, må man faktisk ta sin hatt og gå ut døren.», skriver supporterklubben.

Det har ikke lykkes Adresseavisen å få kontakt med Stig Inge Bjørnebye onsdag ettermiddag. Til VG sier Bjørnebye at han ikke ønsker å kommentere kritikken.

Adresseavisen har snakket med Espen Viken som er leder i Kjernen. Han vil ikke kommentere dette utover det som står på hjemmesiden deres.

– Vi har postet et innlegg på hjemmesiden vår og kommer ikke til å kommentere det mer, sier han.

Heller ikke styreleder Ivar Koteng vil kommentere det Kjernen skriver. Organisasjonssjefen i Rosenborg, Trond Alstad, ønsker heller ikke å kommentere innlegget.

Får skylden for Bendtner-situasjonen

Supporterklubben mener at prosjektet med Bendtner kunne ha blitt en bragd dersom klubben hadde fått til et salg etter VM, men den danske spissen er fortsatt i klubben, uten å få spille. Siden Kjernen mener Bjørnebye hadde fått skryt dersom prosjektet ble en suksess, må han få skylden for at det ikke gikk som planlagt.

Overgangskritikk

Som sportslig leder har Bjørnebye store deler av ansvaret for Rosenborgs bevegelser på overgangsmarkedet. Kjernen er ikke imponert over Bjørnebyes innsats.

«Sportslig leder har hele tiden snakket om at det finnes en rekke ulike skyggelag som man ser til hvis man trenger forsterkninger i gitte posisjoner. Dette er blitt solgt inn – og oppfattet – som en smart tilnærming til spillerlogistikk. Krampetrekningene i de siste overgangsvinduene viser at det bare er visvas. Det betyr at han må gå av.»

Styreleder Ivar Koteng får også kritikk for å snakke mye i media. Supportergruppen sier at de støttet sparkingen av Kåre Ingebrigtsen, men gir Koteng ansvaret for alt som har skjedd siden den gang.

«Du er på valg om noen måneder, og du har tid til å rydde opp. Men hold deg unna media eller ta jevnlige lange samtaler med for eksempel Nils Heldal», skriver Kjernen i brevet.

Styreleder Ivar Koteng ønsker ikke å kommentere innlegget.

Heller ikke RBK-trener Eirik Horneland slipper unna.

– Vi står for brevet vi skrev i fjor. I vår klubb spiller vi artig og angrepsvillig fotball. Hvis det er for vanskelig å forstå, må du gå du også, står det på hjemmesiden.