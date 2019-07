BELFAST: Fem kamper fra start, fire som innbytter. Ingen målpoeng. Returen til Lerkendal har ikke gått helt som den skulle for Gjermund Åsen.

Trøndelagsfotballens hjemvendte sønn kom fra fire sterke sesonger i «utlendighet» i Tromsø. De to siste med tolv målpoeng for et lag på nedre halvdel av tabellen.