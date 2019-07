Nå skal Leine leve ut fotballdrømmen i England

Skodje-jenta fikk i høst mye oppmerksomhet da hun først ble nektet å være med på landslagssamling av skolen på grunn av praksisjobbing i forbindelse med studier. Visa endte med at hun fikk dra på samlingen, men til slutt klarte hun ikke å kombinere fotball og sykepleierstudier – hun sluttet på skolen. Nå er hun klar for et nytt eventyr i Reading i den engelske toppdivisjonen.

– Jeg følte at det var på tide og gjøre et eller annet for utvikling min. Jeg har fått et godt inntrykk av dem med tanke på at de tenker utvikling. De har en god spillergruppe, så det vil øke nivået mitt. Jeg synes også det er kult å være med på den sterke utviklingen av kvinnefotball i England, sier Leine.