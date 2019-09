Starts faste høyreback er suspendert: Nå kan en ukjent sørlending være et alternativ

– Vi har hatt en del tøffe økter tidligere i uka, så da tok vi det rolig i dag, sier Joey Hardarson.

Han snakker med Fædrelandsvennen etter en økt som var noe kortere enn vanlig.

Etter en pause med landslagsfotball må Start gjøre seg klare for en periode med mange kamper. Fra søndag kommer det fire kamper på 13 dager – den første borte mot Strømmen.

Flere alternativer

Til den kampen mangler Eirik Wichne, som fikk sitt fjerde gule for sesongen sist seriekamp. Det skaper hodebry i en posisjon hvor Start ikke har en naturlig backup.

– Vi har tenkt på et par forskjellige alternativer, sier Start-trener Hardarson.

Han nevner Isaac Twum, som har vært forsøkt på høyreback tidligere. Twum har vært borte med U 23-landslaget til Ghana denne uka, men er tilbake på feltet fredag.

Espen Hammer Berger kan også være et alternativ. Det kan også Sander Emanuelsen være. Sistnevnte gikk fra Start 2 til Arendal før sesongen, men er nå tilbake i Start-drakten.

Steffen Stenersen

– Sander er ikke høyreback, men har løst det bra tidligere. Han er i utgangspunktet et alternativ, men har slitt litt med skader. Så vi får se i morgen (fredag) hvor aktuelt det kan være, sier Hardarson.

Emanuelsen, som kom fra Vigør til Start i 2017, sier han har slitt i flere år med en belastningsskade grunnet overtrening.

– Da jeg gikk til Arendal ønsket jeg en god treningshverdag, som jeg fikk. Så ble det hentet inn mange spillere, da var det vanskelig å få den spilletiden jeg trengte. Så da visste jeg at jeg fikk en fin treningshverdag her, samt å spille i hvert fall for Start 2. Da kom jeg fram til at det var en god løsning, sier 21-åringen til Fædrelandsvennen.

Ramsland med vondt ribbein

Helt skadefri kan ikke troppen til Start sies å være. Verken Martin Ramsland, Eman Markovic eller Sander Sjøkvist trente torsdag. De to sistnevnte plages med lårskade, mens Ramsland har et ribbein som gjør vondt.

– Det er litt smårusk, men jeg tror ikke det er noe mer enn det. Det er småting som vi tok hensyn til i dag, og så er de forhåpentligvis klar til kamp søndag, sier Hardarson.

– Jeg sto over trening i dag, men spilte B-kamp lørdag og trente for fullt tirsdag. Jeg har sannsynligvis fått en eller annen smell før helga. Jeg har kjent litt på det en stund, så har det blitt verre og verre egentlig. Så tror jeg ikke det er noe veldig alvorlig, men jeg er ikke hundre prosent, sier Ramsland selv.

Damion Lowe og Isaac Twum har vært borte med landslag, men er ventet tilbake på feltet fredag.