Debatten rundt kunstgress raser videre i Fotball-Norge. Rosenborg vil ha bort kunstgress fra alle baner i norsk toppfotball. I en fersk NISO-undersøkelse svarer 85 prosent av spillerne at de vil ha naturgress.

Molde-trener Erling Moe mener bildet er for komplekst til at det går an å generalisere diskusjonen.