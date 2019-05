Kaptein Fredrik Carlsen måtte forlate banen etter 22 minutter mot Sogndal lørdag da han fikk trøbbel med leggen.

– Det er et eller annet i leggen, men jeg er usikker på hva det er. Jeg må se an hvordan det utvikler seg de neste dagene, sier Carlsen til Sunnmørsposten. Jernade Meade måtte seg like etter at timen var spilt.