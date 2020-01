Lise fra Elnesvågen får drømmen oppfylt: Klar for fotballeventyr i engelsk klubb

Nylig ble overgangen fra Fart til engelske Charlton bekreftet av Norges Fotballforbund. De kommende månedene får Lise Janbu Eide prøve seg i fotballnasjonen England og 27-åringen fra Elnesvågen er klar for spill på nest høyeste nivå i engelsk kvinnefotball.

– Det var en agent som lurte på om jeg ville ha et lite utenlandseventyr. Jeg ble tipset om at Charlton var på utkikk etter en spiss. Jeg brukte noen uker på å tenke gjennom om jeg ønsket dette eller om jeg skulle fortsette i Fart. Rett før jul bestemte jeg meg for at jeg ikke kunne si nei til spill i utlandet og England. Det er spennende og utfordrende, og noe helt nytt for meg. Jeg har spilt i Norge mange år, så dette blir artig, sier Janbu Eide til Rbnett.