Like før jul avslørte Adresseavisen at Pål André Helland hadde tilbud fra to utenlandske klubber, og at den ene det dreide seg om var IFK Norrköping.

Den andre muligheten ble beskrevet som «av det mer eksotiske slaget». Dette skal ha vært Maccabi Tel Aviv, laget som ti runder før slutt leder den israelske ligaen.