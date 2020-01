Eidissen er en sentral brikke i selskapet «Nordlandsglimt» som stort sett alltid er involvert når Bodø/Glimt henter en ny spiller. De betaler spilleroverganger, og har gjennom det eierskapet til Glimt-profiler også når de blir solgt.

Men i Tromsø er Eidissen også velkjent for at han i februar 2016 var med å sponse lønna til Morten Gamst Pedersen sammen med Trond Mohn. Den gangen var han inne med 200.00 kroner slik at overgangen fra Rosenborg skulle bli en realitet.