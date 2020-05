Stjernespekket fotballshow fra Aker stadion fredag: Sjekk gjestelista her

Lørdag skulle Molde etter planen spilt hjemmekamp mot Aalesund i Eliteserien. For å bøte på savnet blant supporterne, har klubben produsert en sending med gamle klipp og nye intervju som skal publiseres på MFKs hjemmeside fredag klokka 18.

– Vi har plukket ut en del scoringer, høydepunkt og kommentarer fra kampene mot Aalesund opp gjennom årene. Nå begynner vi å nærme oss en seriestart, nå tør vi å tro på at vi snart skal spille mot Aalesund og andre lag. I mellomtida vil vi gi noe til publikum og sponsorer, forteller direktør Ole Erik Stavrum til Rbnett.

Eksklusiv gjesteliste

Han er selv med i sendinga sammen med trenerne Erling Moe og Trond Strande. Fra spillergruppa deltar Eirik Hestad, Fredrik Aursnes og Leke James. Åge Hareide, Øyvind Gjerde, Amund Skiri, Bernt Hulsker og Magne Hoseth er også med.

Banksjef Kolbjørn Heggdal i generalsponsor Sparebanken Møre representerer klubbens samarbeidspartnere.

MOLDE FOTBALLKLUBB

Anbefaler Hulsker-intervju

– Det blir tilbakeblikk fra 2003 og fram til 2019. Jeg tror mange vil like innholdet her, det blir ei artig sending. Personlig kan jeg anbefale et herlig intervju med Bernt Hulsker fra oppladninga til en kamp etter at Aalesund hadde kommet opp i Eliteserien for første gang. Dette er god underholdning, lover Stavrum.

Det er Tingh som har produsert showet som varer omtrent en time. Hele sendinga blir liggende i opptak på moldefk.no etter at det vises for første gang klokka 18 fredag.