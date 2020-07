I halvannet år har han jobbet i det stille. Nå snakker Starts sportslige leder om sin nye rolle.

I Atle Roar Hålands første intervju som sportslig leder, snakker han om spillerlogistikk, om å gi tillit til unge spillere, og kritikken han «ikke kunne brydd seg mindre» om.

Atle Roar Håland har stor tro på den stallen som Start har i dag, men varsler at den vil bli mindre. Mannen med spillerkarriere fra Start, Aarhus og Odense er klubbens nye sportslige leder. Jim Rune Bjorvand

– Det er mange ting jeg ikke har hatt noe som helst med å gjøre. Som jeg nå må ha en mening om.

Atle Roar Håland svarer på Fædrelandsvennens påstand om at han i praksis vel har fungert som sportslig leder det siste halvannet året. Den er han uenig i.

Siden 2019 har han hatt tittelen sportslig operativ leder. I fjor var hadde han det operative ansvaret, mens Oslo-bosatte Tor-Kristian Karlsen var sportslig leder.

I starten av mai i år kunne dog Robin Reed bekrefte det mange tok for gitt. Atle Roar Håland er klubbens nye sportslige leder. Nå er alt det formelle på plass. Det er først nå kvindølen har ønsket å stille til intervju om sin nye rolle.

– En veldig spennende stall

Det siste halvannet året har han fått jobbe i bakgrunnen, uten en framtredende rolle offentlig. Det vil forandre seg nå.

– Det er en spennende jobb. Jeg gleder meg veldig. Samtidig er det mye av det samme som jeg har stått i siden 2019, sier Håland.

Oppgaven blir å legge til rette for at Start presterer så bra som mulig sportslig. Helst i morgen. Men aller mest skal det legges til rette på lang sikt.

– Vi har en veldig spennende stall med mange gode unge og fremadstormende spillere. Vi ser også at vi henger med på eliteserienivå. Så skal vi venne oss til det å prestere dette nivået. Her får man færre muligheter og blir straffet hardere for feilene sine, sier han.

Atle Roar Håland under kampen mot Viking i helga. Den endte 1–1. Tor Erik Schrøder

Klubben har gjort en helt åpenbar endring det siste halvannet året. Etter stor utskiftning av stallen med et titalls spillere inn foran 2018-sesongen, har det vært roligere de siste overgangsvinduene. Lokalt fokus og langsiktig tankegang.

Slik blir det også framover.

– Det viktigste i en klubb er å utvikle de som er her. Det er det som kan bygge klubben over tid. Så har man mulighet til å fylle på med typer som du ser du ikke kan utvikle over de og de årene. Det henger også sammen med hvordan klubben står økonomisk, sier Håland om spillerlogistikk.

– Hvordan er handlingsrommet på overgangsmarkedet nå?

– Vi har jo sagt at de vi hentet i vår var i utsatte posisjoner hvor vi fikk skader. Vi har ikke stort handlingsrom nå. Når jeg sier det handler det også om hva vi ønsker å gjøre. Hvilke spillere vil vi dyrke? De som skal dyrkes, må få spille. De blir ikke klare for Eliteserien uten å få spille. Vi tror ekstremt på de spillerne som er her, sier Håland.

Når vi spør om de mange kontraktssituasjonene som er usikre, svarer han at de ikke går inn på enkeltcaser. Vi snakker om analyse og data, som igjen etter planen skal få en større rolle i klubben. Vi snakker om trenerteamet, som han roser veldig. Der har klubben tatt grep og sørget for at ingen lenger er på utgående kontrakter.

– Samarbeidet med Atle Roar har fungert ekstremt bra. Vi har tett dialog. Det er utrolig godt å vite at han er med oss videre. Han har et ekstremt godt øye for fotball. Han vet hva dette dreier seg om, sier Start-trener Joey Hardarson.

– Kunne ikke brydd meg mindre

Men vi må snakke om Lillejord-bråket. Hålands tidligere agent som klubben tilknyttet seg på en formidlerkontrakt, til å hjelpe med spillerlogistikk.

– Det var en ordning som klubben bestemte seg for. Med de endringene som skjedde, så bestemte klubben seg for å hente en veldig dyktig mann til å hjelpe med spillerlogistikk, sier Håland, og viser til at Christopher Langeland blant andre har forsvunnet ut.

Atle Roar Håland i duell med John Carew på en landslagstrening i 2008. Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Hvordan er ditt og Lillejords samarbeid?

– Vi samarbeider godt. Det fungerer ikke på en annen måte enn at han har en formidleravtale. Folk klarer ikke å se hva som er hva her. Han er ikke ansatt i klubben.

– Det ble hevdet at dette var med på å undergrave din rolle. Hva sier du til det?

– Jeg kunne ikke brydd meg mindre, men jeg er totalt uenig. Det viser mangel på forståelse for hvor mange ting som skal driftes i en klubb. Jeg har ikke brukt en kalori på det.

– Men du så at her hadde du noe å lære?

– Hvis man tror man ikke kan lære noe om dette fra en mann som har jobbet med det i 25 år, så er man ute og sykler. Spillerlogistikk er et stort arbeid. Det er en fulltidsjobb bare det, sier Håland.

– Håpet er at spillerne skal bli for gode for oss

Klubben skal nå begynne arbeidet med å finne den beste organiseringen rundt spillerlogistikk. Men det skal fortsatt være sørlandsk preg på laget. Troppen skal bli mindre. Så skal unge talenter få teste seg mer enn de har gjort tidligere.

– Vi har mange gode spillere som er i vannskorpa til å slå gjennom på eliteserienivå. Vi håper vi skal ha dem her en stund, før de tar steget videre. Håpet er at de skal bli for gode for oss, sier Håland.

Atle Roar Håland på kunstgresset på Sparebanken Sør Arena. Jim Rune Bjorvand

– Ønsker man da å selge til utenlandske klubber, eller kan man også selge til norske?

– Det er vanskelig å ha en spikret filosofi på det. Det kommer helt an på hvem som vil være interessert, sier Håland.

Start står med tre poeng fra sine første seks kamper. Med det kommer presset. Samtidig er Hålands jobb å legge en langsiktig plan.

– Det er vanskelig å tenke langsiktig når resultatpresset er så stort. Selv om vi aldri har god tid, må vi bare innse at noe må bygges over tid. Vi har lyst til å være et lag som engasjerer hele Sørlandet, med sørlandske spillere på A-laget. Vi skal ha en veldrevet utviklingsavdeling og er nødt til å ha et godt samarbeid med klubber rundt oss.

– Kan du peke på én ting dere må bli bedre på?

– Vi er nødt til å ta steg hele tiden på mange ting. Hvis du tror du er ferdig med å ta steg, så tar det ikke lang tid før du henger etter, sier Atle Roar Håland.

