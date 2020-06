Tore André Flo takket ja til jobb i norsk fotball

Den tidligere Chelsea-proffen Tore André Flo får en assistentrolle for U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Tore André Flo skal inn i støtteapparatet til U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Det opplyser Norges Fotballforbund på sitt nettsted.

Flo jobber til daglig i Chelsea med klubbens utlånte spillere. Parallelt med dette skal han rådgi Smerud.

– Tore André er høyt respektert som trener, spillerutvikler og fagmann i et av de fremste utviklings- og prestasjonsmiljøene i verden. Han har vært med oss på U21 ved flere anledninger tidligere, og han var et klart førstevalg når jeg nå skulle ha inn en ny person i teamet vårt, sier Smerud.

Flo skal inngå i et team som for øvrig består av Terje Skjeldestad, Bård Homstøl, Daniel Pedersen, Geir Andreassen og Sigbjørn Korneliussen.

– Vi har fått en person som vi er trygge på at vil kunne bidra i utviklingen av lag og spillere mot et topp europeisk nivå. Tore André vet hvor referansen for de aller, aller beste ligger, og han vet hvilken kollektiv kultur og individuell innstilling som kreves for å «gå hele veien», fortsetter Smerud.