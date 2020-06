Steinkjer-spiller koronasmittet: – Forstår ikke hvordan jeg har fått det

Sondre Nylund (30) bekrefter at han har avlagt den første positive koronatesten i Steinkjer kommune siden 8. april.

29 minutter siden

Det forteller SFK-spilleren til Trønder-Avisa søndag. Dagen før opplyste Steinkjer kommune om dens første smittetilfelle på godt over to måneder.

– Jeg ble sjokkert, og kunne ikke forstå hvordan jeg hadde fått smitten. Jeg har vært i samme omgangskrets hele tiden, og kun oppholdt meg i Steinkjer de siste seks månedene. Jeg har også vært veldig nøye med å overholde smittevernreglene, sier Nylund til T-A.

Han merket at noe ikke stemte da han ble slapp lørdag 13. juni etter et måltid hos sin mor.

– Jeg kjente på kroppen at jeg hadde influensasymptomer, at det verket i ledd og at jeg hadde litt hoste.

Symptomene på koronasmitte ble tydeligere da han også fikk dårligere smak- og luktesans. Lørdag fikk han bekreftelsen.

– Jeg må innrømme at det er litt kleint å bli smittet, men igjen: Jeg skjønner ikke hvor smitten kan ha kommet fra. Jeg har ikke hatt kontakt med lagkamerater siden i går, men har snakket med ledelsen i klubben og lederne på jobben. Vi skjønner ikke at det går an fordi vi har vært så strikte med å følge smittevernreglene.

Nå sitter Steinkjer-spilleren i full hjemmeisolasjon. Sammen med legen har han gjennomført smittesporing for å få kartlagt hvem han har vært i kontakt med den siste tiden.

Steinkjer rykket i fjor ned til 4. divisjon.