Én mann tok revansj mot KBK. To spillere får stryk på børsen

Gjorde én god redning tidlig i kampen og én mot slutten. Men tabben som førte til at Molde tapte kampen var på grensa til et uaktsomt selvmål eller en slags målgivende pasning. Full kortslutning da han bestemte seg for å drible Liridon Kalludra en meter foran målstreken i stedet for å skyte ballen alle andre steder på Kristiansund stadion.

Gikk på sporadiske løp langs linja og bak forsvaret, men det var trangt og tøft i denne kampen. Derfor ble han ikke så konstruktiv som tidligere i sesongen. Minus for at han slapp løpet til Christophe Psyché slik at han fikk sette inn 2–2.