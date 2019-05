Stortalentet åpner for ny kontrakt: – TIL har vært i hjertet mitt siden jeg var en baby

Bare for et par uker siden var TIL-talentet aktuell for et utlån til Skeid. Nå er han plutselig nærmere en startellever i Eliteserien enn på lenge. I kampen mot Bodø/Glimt fikk Grønli spille sin første eliteseriekamp fra start, etter at Mikael Norø Ingebrigtsen måtte melde forfall i 12. time. Mot Strømsgodset kom Grønli inn som innbytter i andre omgang.

– I fotball snur ting seg fort, og på en måte har jeg vært litt “heldig” at spillere som spiller samme posisjon som meg er blitt skadet etter syk. Og det har gitt meg muligheten til å spille, sier Grønli til iTromsø.