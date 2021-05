Tidligere spillere samarbeider med MFK om spesielt tilbud

Stiftelsen JoinUs skal drive Molde Fotballklubbs gatelag denne sesongen.

Administrerende direktør Ole Erik Stavrum (f.h.) har inngått en samarbeidsavtale med Knut Olav Rindarøy og Marcus Andreasson i stiftelsen JoinUs. FOTO: TROND HUSTAD Foto: TROND HUSTAD

10 minutter siden

Gatelaget ble startet i 2019 og er et tilbud til folk som har eller har hatt rusproblemer. Rindarøy var sentral i arbeidet som samfunnsansvarlig i MFK.

Nylig sluttet han i MFK for å starte stiftelsen JoinUs, der han har med seg tidligere MFK-spiller Marcus Andreasson og frikjører Asbjørn Eggebø Næss som aktivitetsledere. JoinUs er et lavterskeltilbud med fritidsaktiviteter for personer som trenger et møtested.