Bjarne Berntsens Viking-exit har satt sinnene i kok. I kampen mot Start kom supporterne med en klar beskjed.

Viking-supporterne med et klart budskap under lørdagens kamp mot Start. Fredrik Refvem

28. nov. 2020 16:21 Sist oppdatert 19 minutter siden

VIKING - START 1–0 (kampen pågår)

SR-Bank Arena: Det har vært noen svært turbulente dager for Viking etter at den overraskende nyheten om at Bjarne Berntsen er ferdig som trener etter sesongen sprakk torsdag.