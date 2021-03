Norsk Qatar-markering vekker oppsikt: – En klar beskjed

GIBRALTAR (VG) Det norske herrelandslagets budskap foran VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar omtales i flere internasjonale medier.

PROTESTERTE SAMLET: Norges ellever før møtet mot Qatar. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

Før 3–0-seieren mot Gibraltar entret det norske laget banen med T-skjorter hvor det sto: «Menneskerettigheter – på og av banen.»

Det har på kort tid fått stor oppmerksomhet.

«Vidunderbarnet Erling Haaland og det norske landslaget sendte en klar beskjed i menneskerettighetsdebatten i forbindelse med VM-arrangør Qatar.»

Det skriver tyske Sky Sports.

«Norske spillere tar menneskerettighetsstandpunkt før VM-kvalik» er tittelen på en sak hos engelske The Guardian.

I tillegg har flere nyhetsbyråer, som tyske DPA, levert saker som er delt av Spiegel, Funke Sport, Hamburger Abendblatt. Den amerikanske sportsgiganten ESPN har også omtalt markeringen.

Roses av Mollekleiv

I tillegg omtales markeringen i flere andre medier rundt omkring i Europa. Det gleder Sven Mollekleiv. Han er leder for Norges Fotballforbunds nylig oppnevnte Qatar-utvalg.

– Initiativet spillerne har tatt for å markere hvilke verdier Norge står for og hva som er grunnlaget for fotballen, står det respekt av. Det er viktig og flott at fotballverden nå retter søkelys på hvordan man kan styrke menneskerettighetene både i Qatar og andre deler av verden, sier Sven Mollekleiv til VG, før han fortsetter:

– Vår oppgave i Qatar-utvalget er å utrede, vurdere og innstille på virkninger av ulike markeringer og hva man kan gjøre for å bidra til at FIFA og fremtidige arrangører etterlever menneskerettighetene og grunnleggende verdier. Da er vurderingen av denne typen markeringer en del av det arbeidet vi skal gjøre, men initiativet fra supportere, klubber og spillere er i utgangspunktet positivt.

Kjetil Rekdal sier på sin side at han er usikker på om Det internasjonale fotballforbundet lar seg påvirke:

Amnesty fornøyde

– Hvilken betydning tror du det kan ha at Norge går foran her, som med markeringen før kampen mot Gibraltar?

– De har satt dagsorden på en veldig ryddig og klar måte. Det er tiden fra markering til varige resultater som blir viktig, men det står respekt av at spillerne markerer hva som er verdiene i Norge og hva som er grunnlaget for hele fotballen, sier Mollekleiv.

Også Amnesty Norge gleder seg over markeringen.

«Glimrende å se Norges fotballandslag ta et standpunkt mot menneskerettighetsbrudd i Qatar. Kvalifiseringen er en glitrende mulighet til å rette søkelyset på denne saken. Flere lag bør følge deres eksempel,» skriver Amnesty på Twitter.