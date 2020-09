Kapteinen satte sprøyte i foten: Dette sier han før skjebnekampen

Magnus Eikrem fikk ei sprøyte i foten rett etter forrige kamp. 20 dager seinere er han klar for årets viktigste MFK-kveld så langt.

Midtbanespilleren har i perioder slitt med smerter i akillesen etter at han vendte tilbake til MFK for to år siden. Denne sesongen har han stått over enkelte kamper og hatt mindre spilletid enn ønskelig. Derfor ble det bestemt at han skulle sette en injeksjon i hælen etter bortekampen mot Celje 26. august. Det skjedde hos spesialist i Oslo. Ifølge Eikrem selv ser behandlinga ut til å være vellykket.