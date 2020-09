TV 2s kraftige prishopp skaper reaksjoner: – Flere sier de vil si opp abonnementet

Nordmenn vil utover høsten måtte betale opptil 40 prosent mer for å se Premier League på TV.

Det blir fremover dyrere å følge Liverpools jakt på nok en Premier League-tittel. Laurence Griffiths, Reuters / NTB

Mandag kveld ble det kjent at engelsk toppfotball blir vesentlig dyrere å følge på norske skjermer. Canal Digital har varslet kunder sine om at TV 2s kanalpakke som inkluderer Premier League og Champions League, vil gjøre et prisbyks fra 499 til 699 kroner i måneden fra 1. november.

Det er ventet at RiksTV, Telia og resten av markedet vi følge etter. TV 2 bekrefter at deres veiledende pris til kanaldistributørene blir satt opp med 200 kroner.

Økningen er møtt med krass kritikk i sosiale medier. Og i supportermiljøet har man liten forståelse for det TV 2 nå gjør.

– Denne økningen virker veldig hard. Hvor ofte selvjusterer man et produkt med 40 prosent? Slikt skjer ikke ofte. Dette kom veldig brått og uventet på våre medlemmer. Mange synes det både er dyrt og drøyt. Flere sier de vil si opp abonnementet, forteller daglig leder Tore Hansen i Liverpools norske supporterklubb.

Fakta De norske Premier League-prisene Canal Digital: Fra 499 til 699 kr i måneden fra 1. november. Altibox: Fra 499 til 649 kr i måneden fra 1. desember. RiksTV: 499 kr i måneden. Varsler at prisøkning vil komme. Telenor: 499 kr i måneden. Skal nå vurdere prisnivået. Telia: 499 kr i måneden. Skal nå vurdere prisnivået. TV 2 Sumo (nett): 449 kr i måneden. Varsler ny pris innen månedsskiftet. TV 2 har økt den veiledende prisen på Premier League til distributørene med 200 kroner. Det er opp til hver enkelt å fastsette prisen kundene betaler. Vis mer

TV 2 vil hente inn større inntekter på Premier League og Champions League. Her er Brede Hangeland, Jon Børrestad, Erik Thorstvedt og Manchester United-legenden Ryan Giggs i studio. Jan-Petter Dahl, TV 2

Over smertegrensen?

Foreløpig er det kun klart hvor mye det fremover vil koste å se Premier League på vanlig lineær-TV. Ved utgangen av måneden vil prishoppet for TV 2s egen strømmetjeneste, Sumo, bli kjent.

– Nå kan det hende vi er så nær en smertegrense, at folk lar være å kjøpe disse abonnementene. Noen vil oppleve at den grensen allerede er passert, sier daglig leder Bernt Hjørnevik i Manchester Uniteds supporterklubb i Norge.

Han stusser i likhet med Hansen over at TV 2 «prissjokker» seerne sine. Kanalen gikk i fjor høst løs på en ny treårsperiode som Premier Leagues norske rettighetshaver. Den gang var påslaget 50 kroner i måneden.

TV 2 begrunner sitt siste grep med at rettighetskostnadene har økt betydelig. For ett år siden valgte de bevisst å holde igjen.

– Jeg kjøper ikke argumentet med at de skrudde opp litt i fjor og legger alt på nå. I så fall kunne TV 2 gjort det på en annen måte i fjor. Nå virker det som de tyner det, sier Hjørnevik.

Han viser til at kanalen er inne i sine to siste år som formidler av engelsk fotball. Fra høsten 2022 tar TV 3- og Viasport-eier Nent Group over rettighetene.

Bernt Hjørnevik (t.v.) er daglig leder i Manchester Uniteds norske supporterklubb. Han tror de nye Premier League-prisene for flere vil være over smertegrensen. Her er han sammen med Ronny Deila og tidligere United-forsvarer Ronny Johnsen. Terje Pedersen, NTB

Norsk lidenskap får skylden

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl sier følgende om frustrasjonen over det høye prisnivået:

– Vi har stor forståelse for at det er mye penger og at folk reagerer.

– Grunnen til at disse rettighetene er så dyre, er den enorme interessen for engelsk fotball i Norge. Der ser man forskjellen fra våre naboland, hvor det er rimeligere å se Premier League. Det er å anta at Norge er det landet i verden som har størst interesse for engelsk fotball utenfor balløya. Det gjenspeiles i rettighetskostnadene.

I Sverige kan man få TV-pakke med Premier League til en månedspris på under 350 kroner.

– Rettigheter er et spill der de ulike medieaktørene priser hverandre opp, mens Premier League sitter på andre siden og gnir seg i hendene over å få mest mulig ut av det. Det må vi til syvende og sist betale for, påpeker Hjørnevik.

Han tror TV 2 satser på at særlig den litt eldre generasjonen blir med videre.

– Det er vel den gruppen som har økonomi til å kunne ha et abonnement til nesten 9000 kroner i året. TV 2 regner nok med en del støy, men at de blir værende når det kommer til stykket. Den oppvoksende generasjonen er i mye større grad villige til å se etter alternativer.

Den norske interessen for engelsk fotball er med på å forklare hvorfor det koster så mye mer for TV 2 å sende Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United enn resten av Norden. Marko Djurica, Reuters / NTB

Pirattrussel

Harry Arne Solberg er professor ved NTNU Handelshøyskolen og har sportsøkonomi som forskningsfelt. Han er spent på å se konsekvensene av den siste prisøkningen.

– Dette blir et eksperiment for TV 2. Nå får de testet hvor trofast kundene er, men det kan hende de får en i fleisen. Piratstrømming er en trussel, og de kan miste en del abonnementer som følge av dette, sier Solberg.

I det norske supportermiljøet ser man klare tegn på at de unge allerede i dag har oppdaget alternative måter å se kamper på.

– En så kraftig prisøkning vil ikke akkurat dempe folks nysgjerrighet. Vi får ofte spørsmål om vi kjenner til ulovlige måter å se Premier League på, men slikt tar vi avstand fra. Dem som vil ha det, finner det, sier United-supporter Bernt Hjørnevik.

TV 2 er fullt klart over utfordringene ulovlig strømming gir.

– Det er alltid en bekymring, men vi håper og tror at seerne ikke tyr til slike løsninger når prisen går opp, sier pressesjef Dahl.

Solberg spør seg om TV 2 har en strategi om å få flere av dagens lineær-TV-kunder over på deres egen nettjeneste. Det avviser Dahl.

– Nei, vi ønsker å være tilgjengelig på alle plattformer. Vi vil før månedsskiftet gå ut med våre oppdaterte Sumo-priser.

