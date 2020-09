Mjøndalen-profilen om Twum: – Sjokkert over at Start selger han til oss

Christian Gauseth skjønner lite av hvorfor Start slapp Isaac Twum til Mjøndalen. Klausuler i kontrakten skal ha vært med på å sende midtbanespilleren østover.

Nå nettopp

– Jeg er sjokkert over at Start selger han til oss. Vi ligger på nedrykk, og da er det en fordel for oss å få inn en slik spiller.

Det sier Christian Gauseth til Fædrelandsvennen. Den frittalende Mjøndalen-spilleren og Eurosport-eksperten startet på benken da Isaac Twum debuterte for Mjøndalen mot Viking søndag.