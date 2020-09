Svendsen klar for ny OBOS-klubb etter tre måneder i HamKam

Tobias Svendsen skifter beite etter kort tid under Kjetil Rekdal i HamKam.

Nå nettopp

I juni ble 21-åringen fristilt fra kontrakten med Molde Fotballklubb, og satte kursen mot Hamar og HamKam.

Der har han vært en av klubbens få lyspunkter i en ellers blytung sesong, men ville ikke forlenge kontrakten sin, som kun varte ut sesongen. Til Romsdals Budstikke sa han for få uker siden at det var mye interesse rundt ham, og at han derfor ville avvente og se hva 2021 hadde å by på.