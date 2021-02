Toppscorer forlater Molde – klar for 1. divisjonsklubb

Molde-spissen Ole Sebastian Sundgot (20) skal spille for Ull/Kisa i OBOS-ligaen de neste tre årene.

Ole Sebastian Sundgot er klar for 1. divisjonslaget Ull/Kisa. Foto: ULL/KISA FOTBALL

12. feb. 2021 15:09 Sist oppdatert 13 minutter siden

Unggutten signerte kontrak ut 2023-sesongen etter treninga på Jessheim stadion fredag.

– Jeg har vært her en god stund og trent med Ull/Kisa. Jeg har fått et veldig positivt inntrykk av klubben og planene framover. Da jeg fikk muligheten til å signere her, følte jeg at det var det beste for meg og min egen utvikling, sier Sundgot til Rbnett.