Bortemålsregelen gir engelske lag fordel: Ekspert mener regelen burde vært fjernet

Etter innreiseregler i forbindelse med det muterte coronaviruset som ble oppdaget i Storbritannia, er engelske lag ikke velkommen i en rekke europeiske land. Det kan gi dem en fordel i Europa-sluttspillet, mens Molde er blant klubbene som får et dårligere utgangspunkt.

For Ole Gunnar Solskjær og Manchester United venter en «bortekamp» på nøytral bane i Torino mot Real Sociedad, mens returoppgjøret spilles på Old Trafford. Foto: Pa Photos

Espen Langeveld, VG

16. feb. 2021 09:20 Sist oppdatert nå nettopp

Selv om flere kamper skal spilles på nøytral bane både i Champions League og Europa League, er bortemålsregelen gjeldende, om to lag har scoret like mange mål over to kamper i sluttspillet, går laget som har scoret flest bortemål videre.

Petter Veland følger europeisk fotball tett, og er fotballekspert i Viasat. Han trekker frem kampene mellom Arsenal og Benfica som det mest paradoksale eksempelet, og mener bortemålsregelen burde vært fjernet.

– Begge kampene (mellom Arsenal og Benfica) skal spilles på nøytral grunn, men bortemålsregelen gjelder fortsatt. Det blir altså to kamper på nøytral grunn som ingen av lagene har noen som helst referanse eller tilknytning til, sier Veland til VG.

Petter Veland mener bortemålsregelen burde skrotlegges etter nye innreiseregler. Foto: VG

– Ikke like konkurransefortrinn

Arsenal får ikke en fordel, ettersom de skal spille begge kampene på nøytral grunn, mens Liverpool, Chelsea, Manchester United, og Tottenham slipper å møte sine motstandere på deres hjemmebane. Samtidig blir motsatt oppgjør på egen stadion, og bortemålsregelen er tellende i begge kampene.

– Jeg synes at UEFA burde ha bestemt ganske tidlig at i dobbeltoppgjør der en eller to av kampene skal spilles på nøytral grunn, da skroter man bortemålsregelen. Hele grunnlaget for at bortemålsregelen finnes er på mange måter borte, sier Veland.

Veland forteller at dette blant annet har skapt reaksjoner hos Atletico Madrid og Real Sociedad, som på mange måter ikke gir lagene like konkurransefortrinn.

Dette er kampene som har blitt flyttet:

RB Leipzig - Liverpool spilles i Ungarn, på Puskas Arena i Budapest.

Atletico Madrid - Chelsea spilles Romania, på Arena Nationala i Bucuresti.

Real Sociedad - Manchester United spilles i Italia, på Allianz Stadium i Torino.

Wolfsberger AC - Tottenham spilles i Ungarn, på Puskas Arena i Budapest.

Benfica - Arsenal spilles i Italia, på Stadio Olympico i Roma.

Arsenal - Benfica spilles i Hellas, på Karaiskakis Stadion i Pereus.

Molde - Hoffenheim spilles Spania, på Estadio de la Caramica i Villareal.

Rammer også Molde

Moldes Europa League-kamp mot tyske Hoffenheim blir ikke spilt på Aker Stadion, grunnet Norges egne innreiseregler. Selv om om Moldes «hjemmekamp» nå spilles på nøytral bane i Spania, vil altså fortsatt bortemålsregelen være i spill. Returoppgjøret spilles i Hoffenheim.

Fra Moldes oppgjør mot Rapid Wien oktober i fjor. Foto: AFP

– Det er klart at det ikke er ideelt, og vi ønsket selvfølgelig å spille kampen hjemme i Molde, men vi må bare snu dette til en positiv greie. Vi finner oss i reglene og har tatt Spania som et alternativ, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG.

I Spania og Benidorm har tidligere Molde-spiller, Jose Glaria, mest kjent som «Flaco», hjulpet laget med å finne seg til rette. Romsdalsklubben landet i Spania søndag, og får flere dager på å forberede seg på temperatur og gress frem mot torsdagens kamp mot Hoffenheim.