Erling Moe om Molde-kometen Fofana: – Han har mye å jobbe med

(Molde – Hoffenheim 3–3) Nysigneringen David Datro Fofana (18) fullbyrdet Molde-bragden mot Hoffenheim i Europa League, men sindige Erling Moe har ingen planer om å hausse opp stortalentet. Men dét er det andre som gjør.

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE, HERR FOFANA! Birk Risa (med innbyttervest) gratulerer David Datro Fofana med sin 3–3-scoring mot Hoffenheim torsdag. Foto: PABLO MORANO / Reuters

– Han har gitt et veldig bra inntrykk. Han er en ung og lovende spillere, så skal jeg være en av dem som tar meg av ham. Han må skoleres, det vil ta tid, men han har et veldig bra råmateriale, sier Moe til VG etter kampen mot Hoffenheim på Moldes «hjemmebane» i Spania.

Romsdalingene lå under 3–1, men en mesterlig strafferedning av Andreas Linde ble startskuddet for en like mesterlig opphenting.

– Han kommer til å bli helt vill, sier Eikrem til TV 2 om 18-åringen Fofana.

Eirik Ulland Andersen og Fofana sørget for at det til slutt ble 3–3 etter denne dramatikken:

Sistnevnte gjorde sin debut etter den mye omtalte overgangen fra Abidjan City i hjemlandet Elfenbenskysten i januar. Til tross for bud i timillionersklassen fra Ligue 1-klubbene Angers og Strasbourg endte 18-åringen opp i rosenes by for en slikk og ingenting.

– Han er uferdig, men har store kvaliteter. Han er blant de aller beste unge afrikanerne jeg har spilt med, og det har blitt noen etter hvert. Han er på nivå talentmessig med (Odion) Ighalo, han kan bli en internasjonal spiss, sier vingen Erling Knudtzon til VG, med fartstid med blant annet tidligere Manchester United-spiss Ighalo.

Fofanas sportslige førsteinntrykk kunne knapt vært bedre, selv om han også misbrukte en gigantisk overgangsmulighet alene med Hoffenheim-målvakten like før slutt.

– Vi har en tendens i Norge til å blåse det opp når en unggutt gjør det bra, men veien er lang og han har akkurat kommet til Norge. Han er nettopp blitt sendt til engelskundervisning og det er en språkbarriere til stede, det er en jobb for klubben og alle sammen, fortsetter Moe.

Moe har vært i Molde mens ikke ukjente spillere som Erling Braut Haaland har gått gradene og skapt seg et navn internasjonalt, og VG forsøker av den grunn å lokke Moe utpå om Fofana er det største talentet han har opplevd.

– Jeg har vært med lenge og har sett ganske mange, og det er vanskelig å vurdere dem opp mot hverandre. At han har et meget bra utgangspunkt er det ingen tvil om. Han kan bli bra, men han har mye å jobbe med, sier Moe.

Tidligere Molde-kaptein Knut Anders Fostervold tror romsdalingene vil få mye glede av Fofana i årene som kommer.

– Dette er en potensiell stor helt i MFK: Det lukter litt Haaland av måten han spiller på. Han er fysisk og gjennombruddshissig, han er på hugget og er ikke redd for noen, sier Fostervold i Romsdals Budstikkes TV-sending.