Drømmefotball fra Glimt – utklasset Stabæk på Aspmyra

(Bodø/Glimt – Stabæk 4–1) Det var Bodø/Glimt slik det norske fotballpublikumet har lært dem å kjenne de siste sesongene. Da var Jan Jönssons menn sjanseløse, men Antonio Nusa (16) imponerte.

27. juni 2021 19:49 Sist oppdatert nå nettopp

Det ble brutalt for Stabæk på Aspmyra. Det var spilt drøye halvtimen da det sto 4–0 til et dødelig effektivt hjemmelag, som i praksis hadde avgjort kampen før pause.

– Det var en solid førsteomgang, men andreomgang er vi skuffet over alle sammen. Det er et godt bilde på at det fungerer når man gjør som man skal og at det ikke fungerer når man ikke gjør som man skal, sier Ulrik Saltnes til TV Norge.

For andre omgang «vant» Stabæk etter en scoring av 2005-modellen Antonio Nusa.

– Vi har bare oss selv å takke. Vi blir kanskje litt hovmodige, høye og mørke. Samtidig var vi utrolig gode før pause. Vi lekte oss med dem. Så bekmørkt er det ikke, smiler Glimt-kapteinen.

Lasse Nordås fikk tillit fra start for første gang av Kjetil Knutsen og åpnet målfesten for gultrøyene. Angriperen, som ble hentet fra Strømmen i mai, takket for muligheten ved å bredside en corner fra Patrick Berg i mål.

Glimt kjørte over Stabæk fra første sekund. Før kvarteret var spilt doblet Sondre Brunstad Fet ledelsen. Sunnmøringen var våken på en retur etter et skudd fra Ulrik Saltnes og trillet inn dagens andre.

Neste scoring satte Saltnes inn selv. Fredrik Bjørkan vant tilbake ballen høyt i banen, driblet seg effektivt forbi backen og slo inn. Innlegget ble blokkert til Saltnes’ føtter og midtbanespilleren fant nettmaskene for tredje gang.

Omgangens godbit var det Erik Botheim som fikk æren av å sette i mål. Marius Lode, Bjørkan, Nordås og Saltnes kombinerte effektivt med én og to touch-spill – akkurat slik bare Glimt kan – før spissen fant det lengste hjørnet med et velplassert skudd. På sidelinjen sto Kjetil Knutsen og gliste bredt – slik ønsker han å se eget lag.

Det var Botheims syvende scoring for sesongen.

Etter pause falt tempoet i kampen. Glimt visste at kampen var vunnet og Stabæk var nok smertelig klar over det samme. Begge lag benyttet muligheten til å bytte flere mann og for Stabæk ga det uttelling.

Antonio Nusa (16) imponerte under sitt innhopp og reduserte med et praktfullt mål. 16-åringen driblet seg løs og skrudde ballen elegant i det lengste krysset, bak en sjanseløs Nikita Haikin.

Han går inn og er voksen for alderen, også får han krydret med et veldig bra mål. Han er skjerpet og konsentrert og nøler ikke. Han har noe interessant ved seg, roser Stabæk-trener Jan Jönsson, som var glad for at laget hevet seg etter pause.

– Det er jeg veldig fornøyd med. Andreomgangen var klart mye bedre, mener han.

Hjemmelaget hadde riktignok flere store sjanser, men dagens telling stoppet på fire nettkjenninger for Glimt.

Et skår i gleden for Glimt var Lodes skade. Midtstopperen måtte gå av banen før pause. Han har slitt med skader denne sesongen, og hadde ikke vært på banen siden niende serierunde. Totalt har Lode, som er blant bærebjelkene for seriemesteren, bare tre kamper fra start denne sesongen.

– Han fikk en liten kjenning. Jeg tror det var en liten krampe. Jeg er lite bekymret for akkurat den, sier Kjetil Knutsen.

Men også Sondre Sørli måtte av med skade. Det gjør treneren mer bekymret.

– Jeg frykter det er alvorlig. Jeg skal ikke være doktor, men vi frykter at det er korsbåndet. Vi skal ikke ta alle konklusjoner her, men det så ikke bra ut, forteller Knutsen, som fra før mangler kantspilleren Ola Solbakken.

Stabæk ligger sist i Eliteserien etter fem strake tap. Glimt topper divisjonen på målforskjell foran Molde, riktignok med én kamp mer spilt en romsdalsklubben.