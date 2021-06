Bodø/Glimt tapte hjemme for første gang på over to år: – De har kvaliteten vi ikke har

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Molde 0–2) For første gang på lenge var det over 2000 tilskuere på Aspmyra, men Ohi Omoijuanfo ødela festen for hjemmepublikumet.

24. juni 2021 19:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Eliteseriens toppscorer raget høyest på et hjørnespark og nikket inn kampens første mål – hans 10. for sesongen.

Bodø/Glimt presset på for utligning, men klarte ikke unngå sitt første hjemmetap på 767 dager. Forrige hjemmetap var hjemme mot Brann 19. mai 2019. Mot tampen satte Omoijuanfo sitt ellevte for sesongen, og dermed vant moldenserne 2–0 på Aspmyra.

– Det flyter godt om dagen. Bare jeg er der foran mål, så finner gutta meg. Vi jobber knallhardt for hverandre, og det kollektive var helt enormt i dag. Glimt har ikke tapt her på lenge. Dette er ikke et lett lag å slå, og det var knalltøft. Den defensive jobbingen må ligge i bunn, også må vi få til noe når vi har ballen. Det gjorde vi i dag, sier Ohi Omoijuanfo til VG.

– Jeg synes vi løser dette veldig bra. Nå hadde vi ønsket at vi skulle være tryggere og skikkeligere med ballen, men defensivt er det en veldig bra kamp. Det er godt å få vise det her hjemme. Vi har vist at vi kan denne type fotball ute i Europa. Offensivt har vi litt å rette på, sier Erling Moe til VG.

– Er dere gullfavoritter nå?

– Det er for tidlig å snakke om det. Vi har bare spilt ti kamper. Jeg tror flere har lyst å melde seg på, også får vi konsentrere oss om oss selv. Nå må vi ha fokus på å bli bedre med ballen. Det var et lite steg tilbake på det punktet i dag.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen har vært langt fra vant til å stå i intervjusonen å forklare seg etter tap de siste årene. Det var en fattet, men skuffet trener VG møtte etter kampslutt.

– Først og fremst er det en god fotballkamp. Vi har den i vår hule hånd i førsteomgang, og er klar best. Men så har de den kvaliteten vi ikke har i boksen som til slutt blir avgjørende. Det er litt surt, men det er lite vi får gjort med det nå, sier Knutsen til VG.

– Målene vi slipper inn i dag blir litt enkle. Det er nok det som skuffer meg mest, fortsetter han.

Molde åpnet forrykende og presset Glimt tilbake de første ti minuttene, men resten av omgangen dominerte vertene stort – riktignok uten å skape altfor mange sjanser. Glimt-kaptein Patrick Berg mener de hadde fortjent å få med seg noe, men vil samtidig gi Molde ros.

– Vi dominerte de fullstendig fra ti minutter og utover. Men vi kom ikke til de aller største sjansene, og det er mye av Moldes ære også. De er et godt og solid lag, sier Berg til VG.

Ved en anledning traff ballen armen til Stian Rode Gregersen, men dommer Rohit Saggi pekte aldri på straffemerket.

– Der skal Bodø/Glimt ha straffespark, mente Joacim Jonsson i Discoverys studio.

– Jeg prøvde å rope på den, men jeg hadde veldig få med meg, sier Berg til VG om situasjonen.

Det var for det meste «powerplay» fra Bodø/Glimts side i den første omgangen, men bare fem minutter ut i andre omgang raget altså Ohi Omoijuanfo høyest og headet Molde i føringen.

TØFF DUELL: Det var høyt tempo og mange dueller i toppoppgjøret. Foto: Mats Torbergsen

Sondre Sørli, Pernambuco og flere andre Glimt-spillere hadde store muligheter til å score, men fikk ikke ballen i mål.

Et snaut kvarter før slutt banket Eirik Ulland Andersen til i en takling på Alfons Sampsted. Knottene var løftet, men Saggi dro bare frem det gule kortet.

– Det er ikke så mye å si. Jeg fikk en real smell. Ulland sa til meg at jeg holdt på feil fot, men det stemte jo ikke. Dommeren sa at han var først på ballen. Men jeg mener det er rødt kort, sier Sampsted til VG om taklingen.

– Den ser stygg ut. Det ser ut som han bare tar rennafart og kjører inn i ham. Det er dommernes jobb å beskytte spillerne, men jeg har ikke sett den i reprise. Fra mitt ståsted så den stygg ut, sier Patrick Berg.

VG gjorde et forsøk på å få Eirik Ulland Andersen i intervjusonen etter kamp, uten hell.

– Jeg ser ikke inngangen, men jeg hører at han treffer ballen. Det var et ærlig forsøk, sier Molde-trener Moe når han får spørsmål om taklingen fra VG.

Like etterpå ble ballen spilt gjennom. Glimt-keeper Haikin – som var nære på å tabbe seg ut ved en anledning før pause – ga en retur som innbytter Magnus Grødem snappet opp.

Han spilte til Omoijuanfo på åpent mål, som enkelt doblet ledelsen og sikret seieren.