Bratseth reagerer på Lagerbäck-kritikk: – Det skjønner jeg ingenting av

Bør landslagssjef Lars Lagerbäck fortsette? Det er et av mange spørsmål flere stiller seg etter fiaskoen mot Serbia.

Rune Bratseth mener Lars Lagerbäck bør fortsette som landslagssjef. Foto: NTB scanpix

Nå nettopp

Kort om saken:

Norge tapte for Serbia i semifinalen i kvalifiseringen til fotball-EM torsdag.

Det betyr at fotball-VM i 2022 er neste mesterskapsmulighet for Norge.

Herrelandslaget har ikke vært i mesterskap på 20 år.

Norges tap mot Serbia torsdag kveld gjør at det blir minst to til år uten mesterskap for Norge. Men veien til et VM i Qatar er tøffere enn veien til EM.

24 lag spiller i EM, bare 13 europeiske nasjoner kvalifiserer seg til VM. I tillegg til gruppevinnerne i kvaliken (disse er ennå ikke trukket) får tre landslag VM-billett, blant annet ut fra resultater i Nations League.

På sosiale medier hagler kritikken etter den svake kampen mot Serbia. Flere av spillerne er ikke gode nok, ifølge kritikerne, men spesielt går det ut over landslagssjef Lars Lagerbäck, og i stor grad om svenskens laguttak. Selv åpner Lagerbäck for å gi seg, mens fotballpresident Terje Svendsen freder Lagerbäck.

Les også Fotballpresidenten freder Lagerbäck etter nedturen: – Ikke et tema

– Skjønner ingenting

Er mannen som hadde suksess med Sverige og Island han som skal lede Norge i veien mot neste mesterskap?

Rune Bratseth er ikke i tvil:

– Før Serbia-kampen var det ikke noe tema at Lagerbäck burde gå. Det kan ikke være slik at verden er annerledes etter én kamp. Det skjønner jeg ingenting av. Så jeg er ikke blant dem som mener at Lagerbäck må gå etter én dårlig forestilling. Han har gjort en bra jobb med landslaget, sier den tidligere landslagskapteinen.

Bratseth var med på oppturen med det norske landslaget under Drillo på 90-tallet etter en dårlig periode i det foregående tiåret.

– Det må være lov til å gå på en smell. Kanskje vi skal ta litt ansvar alle sammen, ikke minst mediene, som tror at vi er et topplag? Selv om vi har spillere som er gode, skal det bygges et lag. Det er ikke gjort på en-to-tre, minner han om.

Les også «Orker vi å drømme i fire nye år?»

Rune Bratseth spilte 60 kamper for Norge. Foto: Nanna Aanes Wolden

– Hvem i alle verden skulle tatt over?

Bratseth mener problemet i Serbia-kampen var at Norge hang dårlig sammen som lag. Spesielt har Lagerbäck fått kritikk for laguttaket. Norge startet med Markus Henriksen, Stefan Johansen og Haitam Aleesami (står uten klubb), tre stykker som ikke har spilt mye klubbfotball den siste tiden.

– Det går an å kritisere Lars for å være i overkant konservativ i laguttakene sine. Her kunne han nok vært litt dristigere og brukt spillere som spiller i klubblagene sine, sa Egil «Drillo» Olsen under TV 2s sending etter kampen.

Men Bratseth er klokkeklar på at den feilvurderingen ikke bør koste svensken landslagsjobben.

– Nå må vi puste med magen, det er merkelig hvis det skal bli noe dramatikk ut av dette. Jeg synes han har gjort en fin jobb, og hvem i all verden skulle tatt over? spør han.

Les også Derfor er søndagens landskamp svært viktig: Slik er Norges vei til Qatar-VM i 2022

Jesper Mathisen er overrasket over at Norge slet stort defensivt mot Serbia. Foto: Lise Åserud / NTB

Ser kun to mulige erstattere nå

Jesper Mathisen, fotballekspert for TV 2, mener at dersom Lagerbäck skal byttes ut i løpet av året, så må han selv ha et ønske om det. Det gjenstår fire norske landskamper i 2020.

– Man skjønner at mange vil kaste ham etter kampen, men det vil nok ikke skje nå. Men presterer Norge svakt i de fire siste kampene i år, kan pipa få en annen lyd, sier han.

TV 2-eksperten er spesielt overrasket over at Norge tidvis har slitt stort bakover på banen under svenskens ledelse. Det er særlig i det defensive at Lagerbäcks lag har hatt sin styrke tidligere.

– Jeg trodde Lagerbäck med sin erfaring og måte å spille fotball på skulle klare å dekke svakhetene i mye større grad. Vi må også huske at Norge ikke har klart å vinne en eneste kamp mot et lag som på papiret skal være bedre enn oss under Lagerbäck, sier Mathisen.

TV 2-eksperten er derimot enig med Bratseth i at det ikke finnes mange alternativer akkurat nå. Mathisen peker på København-trener Ståle Solbakken og Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen som de mest opplagte kandidatene pr. dags dato.