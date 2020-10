Spansk storavis: Ødegaard ute av spill i en måned

Martin Ødegaards leggskade holder ham ute av spill i en måned, melder Marca.

Martin Ødegaard kan fort glipp av Norges kamper i november. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

9 minutter siden

Real Madrid opplyste fredag at drammenseren hadde pådratt seg en skade på baksiden av leggen.

Hvis opplysningene til Marca stemmer, vil han i så fall miste Norges svært viktige kamper i Europa League i november. Norge møter Romania og Østerrike på bortebane i jakten på en VM-plass.

Han spilte nylig for Norge mot Serbia, Romania og Nord-Irland, men var ute av Real-Madrid-troppen i helgens kamp mot Cadiz. Real Madrid tapte 0–1 mot overraskelseslaget.

Ødegaard startet Real Madrids to første La Liga-kamper denne sesongen, men ble deretter plassert på benken i de to neste. I siste oppgjør før landslagspausen fikk han et innhopp i 2-0-seieren over Levante i det 89. minutt.