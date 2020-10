10 direktører på 20 år: Her er den avtroppende TIL-toppens råd til etterfølgeren

Kristian Høydal skal avslutte sin tid i TIL med å legge frem et budsjett som sørger for et grønt regnskap for tredje år på rad.

19. okt. 2020 14:43 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag kom nyheten om at Kristian Høydal slutter i jobben som daglig leder i TIL fra nyttår.

En nyhet som ble presentert som veldig «lei og trist» av styreleder Stig Bjørklund og nestleder Astrid Strandbu.