Stor interesse for Sebulonsen: Viking sier nei

Her er status og siste nytt rundt Vikings spillere.

Flere klubber i 1. divisjon er ute etter Sebastian Sebulonsen, men Viking har ingen planer om å slippe ham ut portene på SR-Bank Arena. Jan Inge Haga

9 minutter siden

SR-BANK ARENA: Viking har mottatt henvendelser og interesse rundt flere av klubbens spillere som ikke var faste på laget i 2020-sesongen. Størst er interessen rundt Sebastian Sebulonsen (21).

– Vi har fått flere henvendelser fra klubber som spør om å få leie ham kommende sesong. Vi har svart at han er i våre planer for 2021-sesongen og at vi ikke ønsker å låne ham ut. Han har ett år igjen av kontrakten her, sier Viking-trener Morten Jensen.