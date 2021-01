Vålerenga signerte stoppertalent

På 15-årsdagen søndag, signerte talentet Aleksander Hammer Kjelsen med Vålerenga. Midtstopperen høster lovord fra Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen.

Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga kan smile over å ha sikret seg nok en lokal og talentfull spiller. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

NTB

Nå nettopp

Den nybakte Vålerenga-proffen ble presentert søndag kveld på klubbens nettsted.

– Det føles utrolig bra å være her. Jeg har veldig sansen for både spillerne og trenerne her, og håper å kunne utvikle meg videre både på og utenfor banen. Ambisjonene er først og fremst å spille meg inn på A-laget, og deretter bli en viktig del av Vålerenga om et par år, sier midtstopperen.

Vålerenga skal ha vunnet kampen om 15-åringens signatur i konkurranse med både norske og internasjonale klubber. Det gjør at klubbens sportssjef sammenligner signeringen med en annen av lagets unggutter.

– For et par år siden rekrutterte vi en veldig ung Odin Thiago Holm, og alle ser jo hvor det foreløpig har endt. Dette er en signering i samme sjikt, sier Ingebrigtsen.

Unggutten kommer fra Bærums Verk Hauger og beskrives som en moderne midtstopper med god spillerforståelse og sterk basis, med bra fart og gode ferdigheter defensivt.