Straffebom og sjansesløseri: Dortmund snublet mot Mainz

(Borussia Dortmund – Mainz 1–1) Erling Braut Haalands Borussia Dortmund trengte en seier for å henge med i tetkampen i Bundesliga, men et drømmetreff fra Mainz’ Levin Öztunali og storspill fra keeper Robin Zentner sørget for at det ble uavgjort.

Mainz lå nederst på tabellen med kun seks poeng etter 15 kamper før lørdagens kamp, men tok et viktig poeng borte mot Borussia Dortmund.

For Dortmund betyr det ene poenget at de nå er fire poeng bak Bayern München med én kamp mer spilt.

Dortmund styrte gjennom hele kampen, men slet med å få uttelling foran mål. Dermed var det på sett og vis symptomatisk da Marco Reus bommet fra straffemerket etter 75 minutter, på stillingen 1–1.

– Jeg må unnskylde til laget. I den første omgangen hadde jeg en stor mulighet til å sende oss i ledelsen og i den andre omgangen hadde jeg straffesparket. Jeg kunne ha avgjort kampen, men gjorde det ikke og jeg må beklage til laget, sier Reus etter kampen ifølge Bild.

ANNULLERT: Erling Braut Haaland trodde han hadde sendt Borussia Dortmund i ledelsen etter halvannet minutt. Foto: LEON KUEGELER / POOL

Erling Braut Haaland kom seg til et par muligheter i kampen, og satte også ballen i mål etter bare 82 sekunder. Nordmannen bredsidet ballen iskaldt ned i det lengste hjørnet fra 14 meter, men etter en VAR-sjekk ble målet annullert ettersom høyreback Thomas Meunier var i offside tidligere i angrepet.

Mainz lå kompakt i en 5–3–2-formasjon, men utover i den første omgangen spilte hjemmelaget seg til flere store muligheter. Blant annet bommet Marco Reus alene med keeper og stolpen sto i veien for Jude Bellingham, og dermed var det målløst til pause.

Dortmund styrte fra start i den andre omgangen, men det var Mainz som først fikk uttelling. Levin Öztunali drev ballen fremover på en kontring og i mangel på gode alternativer gikk høyrebacken for skudd fra 25 meter. Det viste seg å være et smart valg. Öztunali fikk drømmetreff og ballen føk opp i det nærmeste krysset, via fingertuppene til Dortmund-keeper Roman Bürki.

DRØMMETREFF: Levin Öztunali sendte Mainz i ledelsen i den andre omgangen. Foto: INA FASSBENDER / POOL

Kampen tok fyr de siste 20 minuttene. Først var det Thomas Meunier som utlignet med et godt plassert skudd fra 15 meter, før samme mann ble felt inne i 16-meteren to minutter senere. Marco Reus tok ansvar fra straffemerket og lurte Robin Zentner til feil side, men skjøt selv like utenfor stolpen.

Mainz fikk en stor mulighet tre minutter senere, men skuddet til Danny Latza traff stolpen og trillet langs streken, hvor Raphaël Guerreiro fikk klarert.

Til tross for flere muligheter mot slutten, ble det ikke flere mål og dermed ble det 1–1 i Dortmund.

PS! Alexander Sørloth var ubenyttet reserve da RB Leipzig spilte 2–2 borte mot Wolfsburg.