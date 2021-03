AaFK spiller ny internkamp: Sunnmørsposten viser kampen

AaFKs internkamp spilles fredag kl.11.00.

AaFK spiller en ny internkamp på fredag, som blir så kamplik som mulig med draktsett og dommertrio. Her fra en internkamp fra forrige måned. Foto: Marius Simensen

Onsdag kom Abid Raja med lovende nyheter om at det kunne bli lov til å spille treningskamper i toppfotballen i april, og at seriestarten kunne bli i første del av mai. Forutsetningene var at smittesituasjonen i Norge tillater det, samt at toppfotballen bruker den forsterkere smittevernprotokollen som Norges Fotballforbund nylig lanserte for helsemyndighetene.

AaFK har avtalt treningskamper mot Sogndal, Raufoss og Kristiansund før seriestarten, men inntil videre er det kun lov til å spille internkamper. I forrige uke sendte Sunnmørsposten AaFKs internkamp, og det gjør vi igjen fredag denne uka.

Det blir kampstart kl.11.00 på Color Line stadion med to lag i draktsett og med dommertrio. I utgangspunktet skal første omgang vare i 45 minutter, mens den andre omgangen blir på 30 minutter, slik det var i forrige uke også. Det kan komme endringer rundt varigheten på omgangene, men kamp blir det.

