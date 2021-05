Ble solgt for tre måneder siden. Derfor betydde seieren ekstra mye for Christensen

Tobias Christensen ble aldri satset ordentlig på i Molde. Torsdag spilte han hele kampen og fikk seg en ørliten revansj.

Tobias Christensen kunne gå seirende ut av returen til Aker stadion torsdag kveld. Her i duell med Fredrik Aursnes og Eirik Hestad. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde – Vålerenga 2-3

AKER STADION: 21-åringen har i flere år vært sett på som et av landets aller største talenter, og da Molde hentet ham sommeren 2019, var det store forventninger knyttet til unggutten. Men å være i skyggen av Magnus Wolff Eikrem er kanskje den tøffeste oppgaven i Eliteserien for en fremadstormende offensiv midtbanespiller. Derfor følte han at han trengte noe nytt.