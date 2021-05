Malcolm fortsatt forsvunnet i Qatar: Uro i NFF-utvalg

Kenyanske Malcolm Bidali (28) hadde snakket offentlig om situasjonen til fremmedarbeidere i Qatar da sikkerhetspolitiet gikk til aksjon midt på natten. Nå er arrestasjonen tema hos Norges Fotballforbund.

BORTE: Ingen vet hvor Malcom Bidali befinner seg, to uker etter at han ble hentet av sikkerhetspolitiet i Qatar. Bildet er ikke av Bidali, men viser VM-arenaen Lusail Stadium, og er tatt i desember 2019. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

– Denne hendelsen setter alt det vi har hørt fra myndighetene i Qatar i et underlig lys, sier Kjersti Løken Stavrum.

De siste ukene har hun vært del av det såkalte Qatar-utvalget til Norges Fotballforbund. Utvalget skulle se på konsekvensene av en mulig norsk VM-boikott til neste år og la frem en omfattende rapport tirsdag.

Men Løken Stavrum er også leder for den norske grenen av PEN, en organisasjon som fremmer ytringsfrihet. Og det har gjort arrestasjonen av Bidali spesielt vanskelig for henne.

– Malcolm Bidali hadde holdt foredrag om arbeidsforholdene i Qatar da han ble tatt. Det er alvorlig på flere nivåer, og det gjorde meg veldig usikker på oppløpssiden i arbeidet med rapporten i utvalget, sier Løken Stavrum.

Det er tre år siden Malcom Bidali kom til Qatar fra hjemlandet Kenya. Den siste tiden har han jobbet 12-timersdager som sikkerhetsvakt i den styrtrike ørkenstaten.

Men Bidali har også hatt en annen identitet.

OPPGITT: Kjersti Løken Stavrum reagerer sterkt på arrestasjonen av en menneskerettighetsforskjemper og migrantarbeider i Qatar. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Under dekke av navnet Noha har han blogget om arbeidsforholdene til migrantarbeidere i Qatar, ofte i kritiske ordlag.

I et innlegg fra oktober omtaler han hvordan den nye minstelønnen på 2275 kroner i måneden i Qatar ikke utgjør noen stor forskjell, siden de fleste allerede tjener mer enn dette på grunn av bilaterale avtaler mellom ulike land.

Men etter å ha snakket om arbeidernes rettigheter med en gruppe fagforeninger nylig, skal myndighetene i Qatar ha fått nok:

Bidali ble hentet på natten mellom 4. og 5. mai. Politiet i Qatar har ifølge nyhetsbyrået AP bekreftet at han holdes på et hemmelig sted, mistenkt for brudd på landets sikkerhetslover.

– Vi er ekstremt bekymret for helsesituasjonen og sikkerheten hans, har Amnestry International, Human Rights Watch og flere andre menneskerettighetsorganisasjoner skrevet i et felles opprop.

VG konfronterte utvalgsleder Sven Mollekleiv med situasjonen da NFF kalte inn til pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Han bekrefter at arrestasjonen av Bidali ble tema i utvalget:

– Vi har løftet akkurat denne saken som et eksempel der vi utfordrer NFF til å legge press på FIFA slik at vedkommendes rettigheter ivaretas, svarte Mollekleiv.

Ved siden av ham sto NFF-president Terje Svendsen.

– Hva tenker du om arrestasjonen opp mot den «dialoglinjen» NFF har ført, og effekten av denne?

– Vi vet at menneskerettigheter ikke respekteres i Qatar. Dette er nok et eksempel på det. Vi rettet en henvendelse til FIFA før helgen og forventer at det tas grep overfor myndighetene i Qatar i denne saken. Vi anser dette som helt uakseptabelt, sier Svendsen til VG.

UTFORDRER NFF: Sven Mollekleiv bekrefter at arrestasjonen i Qatar var tema på oppløpssiden i arbeidet med den ferske rapporten. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Amnesty Norge har tidligere fortalt VG om positive signaler hva gjelder migrantarbeidernes arbeidsforhold i Qatar, men at det gjenstår mye. Sterke krefter i landet jobber ifølge Amnesty også for å reversere lovendringene.

Kjersti Løken Stavrum og utvalgskollega Tom Høgli støtter ikke uten videre en VM-boikott, men mener at det må gjøres en utredning av forholdene i landet like før avspark i november 2022:

– Jeg har egentlig ikke tro på boikott. Boikott er å kaste kortene. Dersom man skal påvirke noe, så tror jeg på hardt og systematisk arbeid. Når denne saken likevel kommer opp, samtidig som Qatar har hele verdens øyne rettet mot seg, så blir jeg bare oppgitt, sier Løken Stavrum.

– Er ikke dette signal om dialoglinjen NFF prater om er naiv?

– Dialog er iallfall ikke nok. Det må stilles krav og når det kalles «dialog med klare krav», så må det være dialog med makt bak kravene.

