Stabæk-Siri (37) er spillende klubblege

BEKKESTUA (VG) En undersøkelse viser at spillerne i Toppserien er hardt rammet av mentale utfordringer som følge av corona. I Stabæk har veteran Siri Nordeide Grønli (37) en meget sentral rolle både på og utenfor banen.

KLUBBLEGE(NDE): Siri Nordeide Grønli tar coronatest på Zara Jönsson før trening. Den spillende klubblegen passerte nylig 300 A-kamper. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

5. juni 2021 15:32 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det har egentlig vært galskap å kombinere. Jeg begynner å komme i en viss alder, og burde sikkert lagt opp for lengst, sier 37-åringen og ler.

Det gode humøret har nok også vært en viktig faktor i disse månedene der coronasituasjonen har tæret på det meste. VG er med når hun skal corona-teste hele laget før en treningsøkt på «Tobbebanen» rett ved siden av Nadderud.

Live: Stabæk – Sandviken fra klokken 16.00

– Alt ble snudd på hodet, og det siste året her har vært spesielt. Selvfølgelig for alle i samfunnet, men toppidrettsutøvere som har jobb og studier ved siden av har nok følt på utfordringer, sier Nordeide Grønli.

– Det er en stor, stor fordel for oss å ha Siri. Måten hun skiller rollene som spiller og klubblege på er imponerende, roser Stabæk-trener Per Inge Jakobsen.

Han understreker at veteranen ikke bare er stallfyll. For blant de mange unge talentene er hun også en viktig brikke ute på banen. 37-åringen har startet begge kampene denne sesongen, og bortemøtet med Klepp nylig var hennes 300. kamp for Stabæk.

forrige







fullskjerm neste KLUBBVETERAN: Siri Nordeide Grønli har nettopp passert 300 kamper for Stabæks A-lag. 1 av 3 Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mentale utfordringer

Spillerorganisasjonen NISO gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant spillerne i Eliteserien og Toppserien, og svarene viser at den kvinnelige delen av norsk toppfotball er rammet ekstra hardt.

Over 40 prosent av Toppserie-spillerne svarte at corona-situasjonen har gått ut over den mentale helsen i «stor eller veldig stor grad». Blant herrene i Eliteserien er det «bare» 15 prosent som har svart det samme.

– Jeg synes ikke det er overraskende at de mentale utfordringene har vært større i Toppserien, fordi det er færre som er fulltidsspillere. De strenge protokollene har vært ekstremt utfordrende, men Siri har gjort en kjempejobb, sier Jacobsen.

– Det har vært ekstra prestisje i dette for meg. Jeg har nok vært ei skikkelig hønemor, men det har gått bra, sier Nordeide Grønli.

Foto: Fra NISO-undersøkelsen 2021

– Det er nok mange som har kjent på at det har vært ensomt å være fotballspiller under pandemien, men jeg føler klubben har gjort det de kan med de forutsetningene som har vært, sier 22 år gamle Andreas Wilmann i LSK Kvinner til VG.

– Har du merket lagvenninner som har slitt ekstra?

– Ja, i perioder. Det hjalp veldig da vi kunne begynne å trene igjen. Selv har jeg vært mye skadet i tillegg, og det har vært tøft å ikke få belønningen det er å spille fotball. For meg har det ikke gått så langt at jeg har vurdert å legge opp.

Sandviken-spiss Maria Brochmann kjenner seg godt igjen i tallene fra NISO-undersøkelsen.

– Jeg skal ærlig innrømme at tanken har slått meg, om det er verdt holde på med dette. Hvis det ikke hadde vært for corona ville det vært utenkelig. Det har vært et tungt år, men jeg har ikke vurdert seriøst å legge opp, understreker Brochmann.

– Hva har klubben din gjort for å bistå?

– Det har ikke vært så mye fokus på det mentale gjennom denne tiden, men det har vært en ny situasjon for alle. Det viktigste er at det tas lærdom. Det har vært en blanding av uvitenhet og manglende ressurser. I Eliteserien er det jevnt over et større apparat, og det kan forklare tallene, sier 28-åringen.

Fakta Fakta om NISO-undersøkelsen Sammen med spillerorganisasjonen NISO har VG gjennomført en undersøkelse blant spillere i Toppserien ved bruk av programmet Questback.

Cirka 200 spillere har hatt mulighet til å delta i undersøkelsen, enten direkte via SMS – eller via spillergruppenes sosiale kanaler.

Dette har gitt 71 svar, noe som gir en svarprosent på 35,5. Antallet svar varierer noe fra spørsmål til spørsmål – da man ikke må svare på alle.

Undersøkelsen ble utført i perioden 23. april. til 6. mai. Vis mer

Tett på

Men i Stabæk har altså klubblegen vært svært tett på laget i den tunge perioder. I mange år kombinerte Nordeide Grønli fotballen med legestudier, og i et intervju med VG i 2018 antydet hun at karrieren trolig gikk mot slutten.

Men den sprudlende midtbanespilleren holder fortsatt koken, og da hun forlenget avtalen med nyopprykkede Stabæk foran denne sesongen var det altså med dobbeltrollen som klubblege.

– Hun var veldig opptatt av at alle spillerne var komfortable med henne som klubblege. Vi forsikret oss om det, og jeg tror alle ser at vi har hatt fordeler av at hun er så tett på alle, sier trener Jacobsen.

Nordeide Grønli har også en vikarstilling som fastlege på Eikeliklinikken, som ligger et par solide bakromsløp unna hjemmebanen Nadderud. Selv om det er hektisk og mye koordinering, så trives hun stort.

FASTLEGE-VIKAR: Siri Nordeide Grønli kombinerer fotballkarrieren med klubblegejobb og vikarstilling som fastlege. Til høyre skimtes kollega Humam Al-Ubaidy. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Så var da også logistikken mye vanskeligere så sent som i fjor. Da reiste hun tur-retur Kongsvinger hver dag for å gjennomføre turnusperioden.

– Da alt var nedstengt og vi ikke kunne ha fellestreninger var jeg inne på tanken om jeg skulle gidde dette mer. Det sosiale ble borte, og jeg hadde jobbet full dag i Kongsvinger i tillegg til tre timer i bilen ...

Mye av æren for at en lang karriere ikke tok slutt da gir hun til en lagvenninne som også har flere sentrale roller i Stabæk. Spissen Melissa Bjånesøy er nemlig kaptein og lagets fysiske trener.

– Jeg hadde nok ikke vært fotballspiller nå hvis det ikke hadde vært for at Melissa virkelig pisket meg til å gjennomføre egentreningen. Jeg satte ikke så veldig pris på det da, men jeg gjør det nå, sier Nordeide Grønli og ler igjen.

UTVIDET ANSVAR: Melissa Bjånesøy (t.v.) og Siri Nordeide Grønli er ikke bare nøkkelspillere i Stabæk. Her er den fysiske treneren innom klubblegens kontor på Eikeliklinikken. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Bjånesøy kjenner seg også godt igjen fra Toppserie-kollegaene sine svar i NISO-undersøkelsen.

– Jeg har merket at det har gått veldig ut over motivasjonen til mange. Når man i utgangspunktet må leve under stå strenge rammer som det har vært, og i tillegg ikke kunne trene fotball. Det er stor forskjell på å være helproff som de fleste i Eliteserien er, og ikke, sier Bjånesøy og legger til:

– Vi har vært veldig privilegerte her. Siri har vært så tett på spillergruppen, og svart veldig godt på alt vi har lurt på av det medisinske. Hun har vært flink til å fange opp ting som hun har fått med seg når hun er så tett på.

Nordeide Grønli er ferdig med coronatestingen av laget, og har fått på seg fotballskoene.

– Hvis du har noen flere spørsmål, så må du ta dem nå. For nå går jeg over i treningsmodus, og da er jeg ikke tilsnakkendes, sier hun til VG med glimt i øyet.

– Hverken legestudier, langpendling, alder eller corona får Siri Nordeide Grønli til å legge opp – hva er det som kan sette en stopper på fotballkarrieren?

– Det må bli når jeg vinner Champions League!

I videoen under kan du se hva som skjer når Nordeide Grønli får tak i en mikrofon på treningsbanen: