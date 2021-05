Opdal (38) preget av Brann-krisen: – Det kan ikke fortsette sånn

LERKENDAL (VG) For 14 år siden tok Håkon Opdal seriegull med Brann. Torsdag opplevde den 38 år gamle kapteinen en av karrierens mørkeste kvelder i 2–3-tapet for Rosenborg.

Kristoffer Zachariassens overtidsscoring fikk Opdal til å fortvile. Den tidligere landslagskeeperen har vært en av Branns beste spillere denne sesongen – til tross for fire strake tap, 13 baklengsmål og klubbens verste seriestart på 33 år.

– Det er veldig, veldig tungt. Vi hadde trengt det ene poenget. Står vi imot på slutten, kan vi også ta tre poeng her i dag, sier Opdal til VG om 2–1-ledelsen som ble til 2–3-tap.

Brann-kapteinen har gått gjennom spillertunnelen, innom en alvorspreget gjestegarderobe og til intervjusonen da han beskriver hvor høyt opp på listen over sure opplevelser smellen på Lerkendal kommer.

– Veldig, veldig høyt. Vi er hos erkefienden vår. Brann-Rosenborg er en klassiker. Så er vi på vei til å dra det i land. Dette kunne vært et fantastisk vendepunkt for oss, men så får vi nok en knyttneve i trynet. Det er utrolig kjedelig, men vi skal reise oss fra denne også.

KONTRASTFYLT: Mens Opdal fortvilet, jublet RBK torsdag kveld. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Står bak Ingebrigtsen

Opdal bidro igjen med flere potensielt kampavgjørende redninger mot Rosenborg, men til slutt måtte 38-åringen kapitulere tre ganger. Da det gjensto bare seks minutter, ledet Brann 2–1.

– Stemningen er ikke all verden. Jeg syns at vi reiser oss fint fra tapene, men det er begrenset hvor lenge vi kan si det. Nå må det snart ta slutt og vi må begynne å vinne kamper. Det er det fotball handler om. Vi skal ikke bare spille bra, men vi skal være såpass kyniske at vi tar med oss poeng, sier keeperen.

Han mener spillerne har tro på arbeidet til de to tidligere Rosenborg-trenerne Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland, selv om laget bare står med fire seirer av 21 mulige etter førstnevntes ankomst i august i fjor.

– Helt klart. Absolutt.

– På hvilken måte har du opplevd det Ingebrigtsen og Horneland prøver å få til med laget?

– I store deler av kampen her, og i tidligere kamper, viser vi at vi har noe på gang. Vi ønsker å spille ut lagene og skape målsjanser. Det gjør vi i dag. Til tider er vi virkelig gode. Men fotball består også av å forsvare seg, og akkurat der er ikke vi helt som vi skal være. Vi slipper jo inn tre mål i hver kamp og det kan ikke fortsette sånn, sier Opdal.

TUNGT TAP: Brann-trener Kåre Ingebrigtsen måtte forlate Lerkendal uten poeng. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

– Enorm skuffelse

For Ingebrigtsen som trener, er situasjonen vanskelig. Laget har tapt mot Viking (1–3), Vålerenga (0–3), Molde (0–4) og Rosenborg (2–3). Han vil likevel ikke endre spesielt mye på strategien.

– Det er en enorm skuffelse i garderoben. Jeg tror vi bare må få i oss noe mat, samle oss og så kommer det en dag i morgen hvor vi må ta fatt på jobben, sier 55-åringen til VG.

– Jeg føler at vi kommer til Lerkendal og kanskje er bedre enn Rosenborg i stor edeler av kampen. Det er tøft for oss alle å stå her med null poeng, forteller Ingebrigtsen.

– Hva skal du gjøre med dette Brann-mannskapet for at dere skal begynne å ta poeng?

– Jeg tror ikke vi skal gjøre så mye annet enn det vi holder på med nå. Jeg syns vi ser i dag at vi er i utvikling. Vi er meget gode i svært lange perioder. Det er tøft å stå her nå, men vi skal brette opp ermene og forberede oss til Bodø/Glimt.

– Føles urettferdig

Vegard Forren har både landskamper for Norge og seriegull med Molde. Nå kjemper 33-åringen for å komme seg bort fra sisteplassen i Eliteserien sammen med resten av Brann-leiren.

– Det er tøft når du er i den situasjonen vi er i og når du gjør en så god prestasjon på Lerkendal. Det føles urettferdig, for jeg føler vi er såpass gode i lange perioder, sier Forren til VG.

– Hvordan skal dere snu trenden og begynne å ta poeng?

– Vi må slippe inn færre mål og fortsette med offensiven vi har, for vi plager motstanderne og vi scorer mål. Vi spiller bra i perioder, men vi må luke vekk de litt enkle målene gir vi fra oss.

Nesten oppgave er fjorårets suverene seriemester, Bodø/Glimt. Gultrøyene kommer til Brann Stadion på mandag. Avspark er klokken 18.00.