Trosset familiens råd da han byttet klubb for andre gang i år. Nå får Svendsen oppleve det han alltid har drømt om

De fleste trodde Tobias Svendsen skulle bli den neste store i MFK. Nå får han heller sjansen på det øverste nivået med Lillestrøm, etter at opprykket ble sikret denne uka.

Tobias Svendsen debuterte med et brak på hjemmebane, og noterte seg på scoringslisten i sin første hjemmekamp. Nå drømmer han om fullt trøkk og fulle tribuner når Eliteserien venter i 2021. – Det er et ekstremt engasjement for fotball her i byen, sier Svendsen. Daniel Nerli Gussiås

Nå nettopp

LILLESTRØM: I juni ble 21-åringen løst fra kontrakten med Molde Fotballklubb, før han raskt ble klar for HamKam i OBOS-ligaen. Der ble den tekniske midtbanespilleren raskt en suksess. De første tre månedene gikk så bra at Lillestrøm ble desperate etter å signere ham. Dermed var Svendsen klar for sin tredje klubb i 2020 allerede i slutten av september. Spoler vi to og en halv måned frem, er opprykket endelig sikret.

For selv om Svendsen visste at han tok en risiko, både med tanke på egen spilletid og målet om eliteseriespill da han valgte LSK, kan han nå se tilbake på et år som har vært det beste hittil i karrieren.